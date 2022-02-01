«Хватит запутывать следствие». На YouTube выложили первый тизер «Воланда»

Ролик начинается со сцены в сумасшедшем доме, где поэт Бездомный (Данил Стеклов) рассказывает Мастеру (Евгений Цыганов) о встрече на Патриарших с нечистой силой. Далее в тизере мелькает нарезка кадров о проделках свиты Воланда в Москве. В роли Коровьева — гражданина «престранного вида» с «глумливой физиономией» — предстает Юрий Колокольников, Алексей Розин играет бандита и убийцу Азазелло, а Полина Ауг примеряет образ Геллы — рыжеволосой горничной с «причудливым шрамом на шее».

В сети 1 февраля появился первый тизер фильма «Воланд», снятого по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

В это время Мастера допрашивают в органах. «Поверьте, он существует», — говорит писатель следователю-скептику (Никита Тарасов). Заканчивается тизер демоническим смехом Воланда, которого сыграл немецкий актер Аугуст Диль, чье участие в фильме долго держали в тайне.



Ранее «Фонтанка» показала читателям, как будут выглядеть персонажи фильма. Кот Бегемот будет представлен в двух ипостасях: в некоторых сценах в кадре появится компьютерная модель Бегемота, а в реалистичных мизансценах его сыграет 9-килограммовый мейн-кун Кеша.



Фильм снял Михаил Локшин («Серебряные коньки») по сценарию Романа Кантора («Серебряные коньки», «Эпидемия»). Премьера фильма назначена на 1 января 2023 года.

