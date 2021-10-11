Создатели фильма «Воланд» по Булгакову показали, как выглядят персонажи

11 октября создатели фильма «Воланд» показали зрителям, как будут выглядеть персонажи предстоящей картины, снимаемой по мотивам романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.

Свитой Воланда станут Юрий Колокольников в роли Коровьева — гражданина «престранного вида» с «глумливой физиономией», Алексей Розин предстанет в роли бандита и убийцы Азазелло, а Полина Ауг сыграет Геллу — рыжеволосую горничную с «причудливым шрамом на шее».

В других ролях снялись Данил Стеклов (Бездомный), Евгений Князев (Берлиоз), Алексей Гуськов (Майгель), Александр Яценко (Алоизий), Марат Башаров (Лиходеев), Леонид Ярмольник (Доктор Стравинский), Игорь Верник (Бенгальский), Дмитрий Лысенков (Латунский), Павел Ворожцов (Варенуха).



Александр Яценко — Алоизий Могарыч Фото: предоставлено Марс Медиа Алексей Гуськов — Майгель Фото: предоставлено Марс Медиа Алексей Розин — Азазелло Фото: предоставлено Марс Медиа Леонид Ярмольник — доктор Стравинский Фото: предоставлено Марс Медиа Данил Стеклов — Бездомный Фото: предоставлено Марс Медиа Дмитрий Лысенков — Латунский Фото: предоставлено Марс Медиа Евгений Князев — Берлиоз Фото: предоставлено Марс Медиа Игорь Верник — Бенгальский Фото: предоставлено Марс Медиа Марат Башаров — Лиходеев Фото: предоставлено Марс Медиа Павел Ворожцов — Варенуха Фото: предоставлено Марс Медиа Полина Ауг — Гелла Фото: предоставлено Марс Медиа Юрий Колокольников — Коровьев Фото: предоставлено Марс Медиа Поделиться Поделиться







Как раньше уже рассказывала «Фонтанка», главную роль Воланда сыграет немецкий актер Аугуст Диль. В ролях Мастера и Маргариты снимутся Евгений Цыганов и Юлия Снигирь.

Кот Бегемот будет представлен в двух ипостасях: в некоторых сценах в кадре появится компьютерная модель Бегемота, а в реалистичных мизансценах его сыграет 9-килограммовый мейн-кун Кеша.

Кот Бегемот Фото: предоставлено Марс Медиа Поделиться Поделиться







Режиссер Михаил Локшин рассказал, что съемочная команда тщательно разрабатывала предысторию каждого героя. Для этого создатели фильма изучили прототипы персонажей, ведь почти все герои романа вдохновлены реальными людьми из окружения Булгакова.

Сюжет во многом повторяет литературную первооснову и рассказывает о московском писателе, который оказывается в центре литературного скандала и превращается в изгоя в московском культурном обществе. Вскоре после этого он знакомится с Маргаритой, которая становится его возлюбленной и музой. Воодушевлённый ее любовью и поддержкой писатель берется за новый роман, где персонажи — это люди из его окружения, а главный герой — загадочный Воланд, прообразом которого становится недавний знакомый иностранец. Писатель уходит с головой в мир своего романа и постепенно перестает замечать, как вымысел и реальность сплетаются в одно целое.



Съемки фильма «Воланд» стартовали в июле и продолжатся до конца октября в Москве. Выпустить картину в прокат планируется в конце 2022 года.