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Объявлено, кто играет Воланда в новой экранизации «Мастера и Маргариты»

Издание Deadline сняло интригу насчет исполнителя роли Воланда в новой крупнобюджетной российской экранизации романа Булгакова. В картину приглашен немецкий актер Аугуст Диль.

Дилю 45 лет, он лауреат премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино за фильм «Бесславные ублюдки». Среди других фильмов, где он снимался, — «Последний Вермеер», «Видок: Охотник на призраков», «Солт», «К чему помыслы о любви?», «Девятый день».

Съемки фильма, получившего название «Воланд», уже идут, обнародованы первые кадры со съемочной площадки. В ролях Мастера и Маргариты снимутся Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. В картине также сыграют Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов, Игорь Верник, Марат Башаров, Полина Ауг, Дмитрий Лысенков и другие.

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Комментарии (4)

Komarinsk2019
С Угрюм-рекой уже опозорились, решили не останавливаться на достигнутом?
Олег З
И зачем, лучше чем у Бортко уже не будет никогда!
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