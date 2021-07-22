Издание Deadline сняло интригу насчет исполнителя роли Воланда в новой крупнобюджетной российской экранизации романа Булгакова. В картину приглашен немецкий актер Аугуст Диль.
Дилю 45 лет, он лауреат премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино за фильм «Бесславные ублюдки». Среди других фильмов, где он снимался, — «Последний Вермеер», «Видок: Охотник на призраков», «Солт», «К чему помыслы о любви?», «Девятый день».
Съемки фильма, получившего название «Воланд», уже идут, обнародованы первые кадры со съемочной площадки. В ролях Мастера и Маргариты снимутся Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. В картине также сыграют Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов, Игорь Верник, Марат Башаров, Полина Ауг, Дмитрий Лысенков и другие.