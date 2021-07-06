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Аннушка уже разлила масло: появились первые кадры со съемок новой экранизации романа Булгакова

В Москве стартовали съемки фильма «Воланд» по самому известному роману Михаила Булгакова.

«Самый мистический, философский, притягательный, неоднозначный и любимый сюжет культового романа Булгакова получит новое воплощение, — написала в «Фейсбуке» продюсер фильма Юлия Клебанова. — Роман Кантор и Михаил Локшин (сценарист и режиссер фильма.Прим. ред). задумали актуальное и зрелищное кино, в котором переплетутся два мира — реалистичный и фантазийный. В какой-то момент мы и сами не будем понимать, что перед нами: реальность или фантазия? Разве что визуальное изображение и трансформация персонажей будут проводить эту тонкую грань».

Фильм не станет прямой экранизацией книги, а будет снят по мотивам «Мастера и Маргариты», рассказали «Фонтанке» в пресс-службе кинокомпании «Марс Медиа». Кто сыграет Воланда и чем будет отличаться сценарий от первоисточника, пока не говорят.

В ролях Мастера и Маргариты снимутся Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. В картине также сыграют Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов, Алексей Розин, Данил Стеклов, Игорь Верник, Марат Башаров, Полина Ауг, Дмитрий Лысенков, Николай Шрайбер, Яна Сексте и другие.

Съемки картины будут проходить до конца октября в Москве, Петербурге и на Мальте. Выпустить фильм «Воланд» в прокат планируется в конце 2022 года.

Ранее «Фонтанка» писала, что режиссером фильма должен был стать Николай Лебедев («Легенда № 17»), но его заменил Михаил Локшин — режиссер успешного блокбастера прошлого года «Серебряные коньки».

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Комментарии (7)

yureg
Нет ничего смешнее слова "жопа", написанного типографским шрифтом. - М.А.
bebop
Зачем еще одна экранизация?
тов
Булгаков получил славу после того, как сам сделал аборт своей жене, то есть сам убил собственного ребенка.

После этого он и вышел на контакт с нечистой силой.
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