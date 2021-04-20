Постановщик «Серебряных коньков» снимет фильм по мотивам «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова. Как указано на сайте кинокомпании «Марс Медиа Энтертейнмент», название работы Михаила Локшина — «Воланд».
Героем картины станет известный писатель, чьи постановки внезапно снимают с репертуара всех театров, и он терпит крах, будучи на взлёте карьеры. Главный персонаж знакомится с Маргаритой и начинает писать роман о людях из своего окружения, живущих в Москве 1930-х годов, и о загадочном Воланде.
«Получив предложение по экранизации «Мастера и Маргариты», мы сразу поняли, что только неординарный подход сможет решить задачу по перенесению многосюжетной конструкции книги в полнометражное кино», — приводят в компании слова Локшина. До этого проект разрабатывал режиссёр Николай Лебедев, однако он не смог завершить работу, столкнувшись с недостатком финансирования и проблемами, вызванными пандемией.
В написании сценария Локшину поможет Роман Кантор, также работавший над «Эпидемией».
Съёмки ленты должны начаться в июле 2021 года, выпуск в прокат запланирован на конец 2022 года.
«Серебряные коньки» снимались в Петербурге и вышли в прокат в конце 2020 года.