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По «Мастеру и Маргарите» опять снимают фильм. На этот раз там будет герой с чертами Булгакова

Режиссёр «Серебряных коньков» выпустит картину «Воланд» по Булгакову

Постановщик «Серебряных коньков» снимет фильм по мотивам «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова. Как указано на сайте кинокомпании «Марс Медиа Энтертейнмент», название работы Михаила Локшина — «Воланд».

Героем картины станет известный писатель, чьи постановки внезапно снимают с репертуара всех театров, и он терпит крах, будучи на взлёте карьеры. Главный персонаж знакомится с Маргаритой и начинает писать роман о людях из своего окружения, живущих в Москве 1930-х годов, и о загадочном Воланде.

«Получив предложение по экранизации «Мастера и Маргариты», мы сразу поняли, что только неординарный подход сможет решить задачу по перенесению многосюжетной конструкции книги в полнометражное кино», — приводят в компании слова Локшина. До этого проект разрабатывал режиссёр Николай Лебедев, однако он не смог завершить работу, столкнувшись с недостатком финансирования и проблемами, вызванными пандемией.

В написании сценария Локшину поможет Роман Кантор, также работавший над «Эпидемией».

Съёмки ленты должны начаться в июле 2021 года, выпуск в прокат запланирован на конец 2022 года.

«Серебряные коньки» снимались в Петербурге и вышли в прокат в конце 2020 года.

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Комментарии (1)

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