Кракен, хоккей и шахматы, но без «Метро 2033». Фонд кино рассказал, какие фильмы поддержит

Поддержат, например, фильм «Джон» кинокомпании «СТВ» — дебютную картину Алексея Чадова. Также деньги получит «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова» на историю о том, как российская подлодка сражалась с кракеном. Еще один бенефициар — «Марс медиа энтертейнмент» с «Мастером и Маргаритой» — картиной с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь. Героями фантастического фильма «Крысолов», продюсируемого Федором Бондарчуком, станут люди с отредактированной ДНК.

Были утверждены 10 картин, но объем выделенных на них средств не называется.

На сайте «Фонда кино» 17 июня появилась информация о том, какие фильмы из участвовавших в питчинге национальных картин компаний-лидеров отечественного кинопроизводства, получат поддержку.

Картина «Централ Партнершип» под названием «Праведник» — о подвиге военного, в Великую Отечественную выведшего из села за линию фронта свыше 300 человек. Еще один подвиг (так и называется картина — «Подвиг») совершила героиня фильма режиссера Алексея Смирнова и компании «Водород 2011», угодившая в эпицентр теракта. Другой победивший проект этой студии — «Сто лет тому вперед» Егора Баранова — отсылает к знаменитой «Гостье из будущего».



Из проектов «1–2–3 Продакшн» деньги получит «Русская пятерка» — про хоккеистов. Еще одна картина про спорт, которая получит поддержку, «Чемпион мира» студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, правда, тут речь о шахматистах.



Ну а студия «Базелевс» получит деньги на картину «Ходжа Насреддин».



Из тех фильмов, презентация которых на питчинге проходила, но которых в списке не оказалось, — «Метро 2033» по роману Дмитрия Глуховского, «Бансу» Павла Костомарова — о русско-американских поисках летчика самолета, перегоняемого в СССР по ленд-лизу, и фильм-катастрофа «Мира» о космонавте и его дочери, оставшейся на Земле, где на Владивосток обрушивается метеоритный дождь.

