Константин Эрнст на питчинге Фонда кино заявил, что зрители «хотят благостного»

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что люди в современном мире не готовы ходить в кинотеатры ради историй о катастрофах. Мнение о том, что из-за пандемии коронавируса и политической напряжённости зрителям и без того «хватает страшненького, они хотят благостного», 19 мая он высказал на питчинге кинопроектов в Фонде кино.
«В мире, в котором продолжается и неизвестно сколько будет продолжаться пандемия, тяжелейшая международная обстановка — такая, «предкарибская», — не подзамучаете ли вы всех фильмами-катастрофами? — обратился к кинематографистам Эрнст. — По телевизору люди не хотят смотреть фильмы-катастрофы, у них вообще отрицание негативного материала. Не уверен, что они в кино в ближайшие годы будут рваться такие фильмы смотреть. Я думаю, что это значительное заблуждение периода стабильностей, когда всё хорошо и хотелось бы посмотреть что-нибудь страшненькое. А когда страшненького хватает, люди хотят благостного в основном».
О вкусах аудитории глава Первого канала заговорил после презентации полнометражной ленты «Мира» режиссёра Дмитрия Киселёва («Время первых», «Ёлки»). По сюжету картины, в совсем недалёком будущем, которое «максимально приближено к сегодняшней жизни», на Владивосток падают метеориты и полностью разрушают город. Выжить 15-летней героине будет помогать её отец-космонавт. Он будет стараться подключаться к сохранившимся электронным устройствам и направлять ребёнка.
Бюджет фильма-катастрофы — 500 миллионов рублей, 163 из них авторы просят у Фонда кино и прогнозируют, что кассовые сборы достигнут отметки как минимум в миллион рублей. Съёмки планируются в Москве и во Владивостоке летом, в прокат картина должна выйти весной 2023 года.
В 2020 году о выборе в пользу легких и романтических лент при распределении поддержки в прокате говорила министр культуры Ольга Любимова. Свою позицию она мотивировала тем, что уставшие от коронавирусных ограничений зрители «не готовы к серьёзным драмам».