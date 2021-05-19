Константин Эрнст на питчинге Фонда кино заявил, что зрители «хотят благостного»

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что люди в современном мире не готовы ходить в кинотеатры ради историй о катастрофах. Мнение о том, что из-за пандемии коронавируса и политической напряжённости зрителям и без того «хватает страшненького, они хотят благостного», 19 мая он высказал на питчинге кинопроектов в Фонде кино.



«В мире, в котором продолжается и неизвестно сколько будет продолжаться пандемия, тяжелейшая международная обстановка — такая, «предкарибская», — не подзамучаете ли вы всех фильмами-катастрофами? — обратился к кинематографистам Эрнст. — По телевизору люди не хотят смотреть фильмы-катастрофы, у них вообще отрицание негативного материала. Не уверен, что они в кино в ближайшие годы будут рваться такие фильмы смотреть. Я думаю, что это значительное заблуждение периода стабильностей, когда всё хорошо и хотелось бы посмотреть что-нибудь страшненькое. А когда страшненького хватает, люди хотят благостного в основном».

