Студия Никиты Михалкова отправит российских подводников к кракену, чтобы рассказать о воинском долге

Режиссёр хотел бы отдать предпочтение натурным съёмкам, а также отправить актёров на тренинги или ходовые испытания подлодок, чтобы они поняли, что такое погружение.

Как отметил Сидоров, реализация идеи займёт долгое время: производственный цикл может растянуться на три года. Предстоит с нуля придумать образ «кракена», который «не может быть ни осьминогом, ни ктулху», и подводные лодки последнего поколения.

Студия «ТриТэ» Никиты Михалкова планирует снять фантастический триллер «Кракен», в котором экипаж российской подводной лодки столкнётся с морским чудовищем. Об этом в ходе питчинга Фонда кино рассказал режиссёр Алексей Сидоров («Т-34»).

«Мы будем снимать реалистичную картину о битве с морским чудовищем, и все драматургические ходы, — всё, что будет придумываться, — для нас должно подчеркивать работу наших моряков, которые без страха и упрека выполняют свой гражданский и воинский долг», — отметил на презентации гендиректор студии «ТриТэ» Леонид Верещагин. Вместе с «ТриТэ» над картиной работает «Марс Медиа».



Один из референсов «Кракена» — американский фильм «К-19», в котором рассказывается об аварии на советской атомной подлодке.



Ранее «Фонтанка» рассказывала, что гендиректор Первого канала Константин Эрнст на питчинге усомнился в том, что в эпоху коронавируса и политического обострения зрители готовы смотреть фильмы-катастрофы.



«Когда страшненького хватает, люди хотят благостного в основном», — заявил он.

