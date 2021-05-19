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Студия Никиты Михалкова отправит российских подводников к кракену, чтобы рассказать о воинском долге

Компания «ТриТэ» и режиссёр «Т-34» снимут фильм о морском чудовище

Студия «ТриТэ» Никиты Михалкова планирует снять фантастический триллер «Кракен», в котором экипаж российской подводной лодки столкнётся с морским чудовищем. Об этом в ходе питчинга Фонда кино рассказал режиссёр Алексей Сидоров («Т-34»).

Как отметил Сидоров, реализация идеи займёт долгое время: производственный цикл может растянуться на три года. Предстоит с нуля придумать образ «кракена», который «не может быть ни осьминогом, ни ктулху», и подводные лодки последнего поколения.

Режиссёр хотел бы отдать предпочтение натурным съёмкам, а также отправить актёров на тренинги или ходовые испытания подлодок, чтобы они поняли, что такое погружение.

«Мы будем снимать реалистичную картину о битве с морским чудовищем, и все драматургические ходы, — всё, что будет придумываться, — для нас должно подчеркивать работу наших моряков, которые без страха и упрека выполняют свой гражданский и воинский долг», — отметил на презентации гендиректор студии «ТриТэ» Леонид Верещагин. Вместе с «ТриТэ» над картиной работает «Марс Медиа».

Один из референсов «Кракена» — американский фильм «К-19», в котором рассказывается об аварии на советской атомной подлодке.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что гендиректор Первого канала Константин Эрнст на питчинге усомнился в том, что в эпоху коронавируса и политического обострения зрители готовы смотреть фильмы-катастрофы.

«Когда страшненького хватает, люди хотят благостного в основном», — заявил он.

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Комментарии (9)

265055770
В роли чудовища с болтающимся кракеном снимется сам Никита Сергеевич?
walker-СПб
К-19 от режиссера Кэтрин Бигелоу, подарившей в свое время весьма годный Point Break, имхо полная фигня. Неточный ни исторически ни в деталях (одно прыгание погон командира и клетка в зале суда чего стоит). На что там ровняться-абсолютно неясно. Да и в жанре хорроров у наших режиссеров унд сценаристов опыта маловато, как мне кажется. Недавно пытались вон один прокатить-Кольская сверхглубокая (ни в коем случае не считать рекламой), на выходе фигня полная. Но барину безусловно виднее.
Komarinsk2019
Иногда старость приходит одна...
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