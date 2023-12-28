В Петербурге отменили салют на Новый год. Концерт на Дворцовой будет

Праздничного салюта над Петропавловской крепостью в ночь на 1 января не будет, следует из программы праздничных мероприятий, которую в четверг, 28 декабря, опубликовал комитет по культуре. Вице-губернатор Борис Пиотровский подтвердил «Фонтанке», что решение о его отмене принято окончательно.



Зато концерт на Дворцовой площади состоится. Праздничная программа начнется в 22:00 с мультимедийного шоу «Петербург. Было — стало — будет» на фасаде Главного штаба. В 23:00 на сцену выйдут кавер-группы, чтобы исполнить любимые новогодние хиты и популярные песни.