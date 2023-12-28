В Петербурге отменили салют на Новый год. Концерт на Дворцовой будет

Праздничного салюта над Петропавловской крепостью в ночь на 1 января не будет, следует из программы праздничных мероприятий, которую в четверг, 28 декабря, опубликовал комитет по культуре. Вице-губернатор Борис Пиотровский подтвердил «Фонтанке», что решение о его отмене принято окончательно.
Зато концерт на Дворцовой площади состоится. Праздничная программа начнется в 22:00 с мультимедийного шоу «Петербург. Было — стало — будет» на фасаде Главного штаба. В 23:00 на сцену выйдут кавер-группы, чтобы исполнить любимые новогодние хиты и популярные песни.
В полночь петербуржцы и гости нашего города смогут увидеть новогодние обращения губернатора Александра Беглова и президента Владимира Путина. Их также будут проецировать на фасад Главного штаба.
После зрителей ждут выступление группы «НА-НА», световое шоу, танцевальные номера под песни солистов группы «Дискомафия», выступление вокально-инструментального ансамбля «Поющие гитары», молодежного шоу-оркестра Street Band и других артистов, сообщает комитет по культуре.
В новогоднюю ночь будут работать еще две праздничные локации: площадка с фотозоной и аниматорами у Большого Гостиного двора и сцена на Малой Конюшенной улице. Гулянья продлятся до 4 часов утра 1 января.