    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -5

    2 м/с, вос

    737мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd91.94eur101.29

    В «Сказках Евгения Плющенко» на лед выйдут Липницкая и Косторная

    525
    обсудить
    Фото: предоставлено организаторами
    ПоделитьсяПоделиться

    Второго января в Ледовом дворце состоятся три показа ледового шоу «Сказки Евгения Плющенко».

    Представление обещает быть интересным всей семье: яркие костюмы, уникальные номера на льду, классическая и современная музыка создадут атмосферу праздника и волшебства. Зрители встретятся с героями любимых сказок — со Щелкунчиком и Мышиным Королем, Золушкой и Прекрасным Принцем, Красной Шапочкой и Волком, побывают на Лебедином озере и в гостях у Белоснежки и Семи Гномов.

    ПоделитьсяПоделиться

    В шоу Евгения Плющенко и Яны Рудковской принимают участие звезды российского фигурного катания: триумфатор Олимпиады в Сочи, олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Юлия Липницкая, чемпионка Европы в одиночном катании Алена Косторная и ее новый партнер Георгий Куница, Елизавета Нугуманова и другие чемпионы.

    Начало спектакля в 12:00, в 15:00 и в 18:00.

    0+

    Фото: предоставлено организаторами

    По теме

    Ледовое шоуЕвгений Плющенко
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close