В «Сказках Евгения Плющенко» на лед выйдут Липницкая и Косторная

Второго января в Ледовом дворце состоятся три показа ледового шоу «Сказки Евгения Плющенко».
Представление обещает быть интересным всей семье: яркие костюмы, уникальные номера на льду, классическая и современная музыка создадут атмосферу праздника и волшебства. Зрители встретятся с героями любимых сказок — со Щелкунчиком и Мышиным Королем, Золушкой и Прекрасным Принцем, Красной Шапочкой и Волком, побывают на Лебедином озере и в гостях у Белоснежки и Семи Гномов.
В шоу Евгения Плющенко и Яны Рудковской принимают участие звезды российского фигурного катания: триумфатор Олимпиады в Сочи, олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Юлия Липницкая, чемпионка Европы в одиночном катании Алена Косторная и ее новый партнер Георгий Куница, Елизавета Нугуманова и другие чемпионы.
Начало спектакля в 12:00, в 15:00 и в 18:00.
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