В Музее печати покажут более восьмидесяти календарей рубежа XIX — XX веков

В то время календари издавали огромными тиражами по шесть-восемь миллионов экземпляров, и для многих они были одновременно учебником, любимой книгой и источником знаний «на все случаи жизни».



Фото: предоставлено Пресс-службой ГМИ СПб Поделиться Поделиться





Среди календарей, которые вы увидите на выставке в Музее печати, будет табель-календарь, созданный по эскизу Константина Сомова, редкие издания на иностранных языках и календари для солдат Первой мировой с факсимильными автографами и пожеланиями от членов императорской семьи. Для разных социальных групп были свои календари: детские и дамские, календари для студентов, врачей и учителей. Календарь мог быть одновременно музыкальным, литературным и художественно-юмористическим альманахом.



То, что мы сегодня видим на небольших отрывных календарях — список праздников, рецепты, гороскопы, — отголосок богатой традиции. Когда-то в календари было вшито всё, что мы сегодня узнаём из приложений для смартфонов. На рубеже прошлого и позапрошлого веков календари включали в себя святцы, информацию о государственных праздниках, курсы валют (очевидно, тогда их можно было публиковать на год вперёд), рекламу, информацию о работе почты и железных дорог, кулинарные рецепты, статьи по медицине, литературные очерки. Календари выпускали большинство крупных предприятий. В отдалённых регионах календари имели важную просветительскую роль, а редакторы календарей активно контактировали с читателями, получали от них письма и учитывали их пожелания.



На выставке вы увидите карманные и отрывные, настенные и «вечные» настольные календари из собрания Музея истории Петербурга.



Фото: предоставлено Пресс-службой ГМИ СПб Фото: предоставлено Пресс-службой ГМИ СПб Фото: предоставлено Пресс-службой ГМИ СПб Поделиться Поделиться





Выставка «Листает даты календарь…» пройдёт в Музее печати (набережная Мойки, 32) с 25 декабря (открытие в 16:00) 2023 по 17 марта 2024.

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