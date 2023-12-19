Brazzaville и Dizzy Dutch Duck сыграют для петербуржцев в новогоднюю ночь

Выступление зарубежных коллективов в Петербурге ныне большая редкость, а уж услышать их в праздничную ночь практически новогоднее чудо. Культурное пространство «Фонтанка — 69» приглашает всех желающих провести волшебную новогоднюю ночь в компании русско-американского ансамбля Brazzaville, а также петербуржцев Dizzy Dutch Duck. Ко всему прочему, организаторы обещают альтернативного Деда Мороза, театральную дискотеку и сюрпризы.
Лидер Brazzaville Дэвид Браун любит Россию настолько, что сделал собственные версии песен «Звезда по имени солнце», «Зеленоглазое такси» и «Нас не догонят». Но и собственных хитов у музыкантов хватает.
Dizzy Dutch Duck — джазово-фанковая коллаборация, созданная тромбонистом «Аквариума» Антоном Боярских и его единомышленниками. Музыканты сыграют особенную, праздничную программу с женским вокалом, новогодними джазовыми стандартами с большим танцевальным потенциалом.
Остальные детали праздника организаторы не раскрывают, чтобы сделать для гостей сюрпризы.
Начало вечера в 22:00 31 декабря, окончание в 6:00. 18+ Подробности смотрите на сайте.