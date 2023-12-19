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    Brazzaville и Dizzy Dutch Duck сыграют для петербуржцев в новогоднюю ночь

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    Выступление зарубежных коллективов в Петербурге ныне большая редкость, а уж услышать их в праздничную ночь практически новогоднее чудо. Культурное пространство «Фонтанка — 69» приглашает всех желающих провести волшебную новогоднюю ночь в компании русско-американского ансамбля Brazzaville, а также петербуржцев Dizzy Dutch Duck. Ко всему прочему, организаторы обещают альтернативного Деда Мороза, театральную дискотеку и сюрпризы.

    Dizzy Dutch Duck
    Dizzy Dutch DuckФото: предоставлено организаторами
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    Лидер Brazzaville Дэвид Браун любит Россию настолько, что сделал собственные версии песен «Звезда по имени солнце», «Зеленоглазое такси» и «Нас не догонят». Но и собственных хитов у музыкантов хватает.

    Фото: предоставлено организаторами
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    Dizzy Dutch Duck — джазово-фанковая коллаборация, созданная тромбонистом «Аквариума» Антоном Боярских и его единомышленниками. Музыканты сыграют особенную, праздничную программу с женским вокалом, новогодними джазовыми стандартами с большим танцевальным потенциалом.

    Остальные детали праздника организаторы не раскрывают, чтобы сделать для гостей сюрпризы.

    Начало вечера в 22:00 31 декабря, окончание в 6:00. 18+ Подробности смотрите на сайте.

    Dizzy Dutch Duck
    Dizzy Dutch DuckФото: предоставлено организаторами
    Фото: предоставлено организаторами

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