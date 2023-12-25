Камила Валиева, Анна Щербакова и другие чемпионы сыграют в «Истории любви Шахерезады» Татьяны Навки

С 27 декабря по 7 января в Петербурге пройдут показы ледового шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады». История любви персидского царя Шахрияра и сказительницы Шахерезады предстанет перед зрителями в форме красочного музыкально-театрального шоу на льду.
27 и 28 декабря на лед выйдет Камила Валиева, 30 декабря — 7 января Анна Щербакова. Компанию олимпийским чемпионкам Пекина составят чемпион России, чемпион Европы, олимпийский чемпион Марк Кондратюк, трёхкратные чемпионы России, многократные призёры чемпионата Европы и мира, двукратные серебряные призёры Олимпийских игр Евгения Тарасова и Владимир Морозов, чемпионка России, чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира Елизавета Туктамышева и другие именитые спортсмены.
Кроме фигурного катания чемпионского уровня, зрителей ждет атмосфера пестрой и яркой восточной сказки, созданной с помощью музыки и хореографии, костюмов, декораций и спецэффектов. «Наше ледовое шоу — это настоящая феерия. Более 1000 специалистов в разных областях трудились над созданием этого проекта. Шоу наполнено сложнейшими техническими решениями, спецэффектами высочайшего уровня, красочными видеопроекциями, погружающими зрителя в сказочную атмосферу сразу нескольких восточных культур — Египта, Индии, Древнего Вавилона и Персии. Специально для «Истории любви Шахерезады» художники создали более 150 уникальных костюмов невероятной красоты», — описывает шоу Татьяна Навка.
Вокальные партии исполнят звёзды российской эстрады: Джинна озвучит Филипп Киркоров, Шахерезаду — Жасмин, Саис озвучивает Ани Лорак, Шахрияра — Алексей Чумаков, Богиню — Валерия, Аладдина — Тимур Родригез.
Подробности на официальном сайте.
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