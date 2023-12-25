«Новогодняя кутерьма» в Гатчине: хороводы и сказки, бал-шутка и показы мод XIX века

С 1 по 8 января в музее-заповеднике «Гатчина» пройдет фестиваль «Новогодняя кутерьма». В программе праздничных гуляний — рождественская ярмарка, мастер-классы, концерты и спектакли. 0+



Фото: vk.com/gatchina.palace Поделиться Поделиться





Кутерьма охватит и плац, и дворцовые залы. На плацу уже вырос ярмарочный городок — здесь можно и хоровод поводить, и потанцевать («Новогодний спор Белой Уточки и Бобра» стартует в 13, 14, 15, 16 часов каждый день с 1 по 8 января, вход свободный), и мультики на большом экране посмотреть. Время работы ярмарки — с 11 до 20 часов каждый день с 1 по 8 января, вход свободный. В Гатчинском дворце со 2 января пройдут театральные перформансы, мастерские, спектакли и даже балы (вход по билетам).



3, 5 и 7 января в театральном фойе состоится костюмированное шоу «Надев широкий боливар… от стиля ампир к Пушкинскому времени», которое наглядно продемонстрирует, как поменялась мужская мода с XIX века. Мужской корсет, чулки с маргаритками, волосы на пуговицах — организаторы обещают наглядно раскрыть все секреты мужского костюма. Начало в 12:30. 2, 4, 6 и 8 января там же пройдет аналогичное представление про женскую моду пушкинского времени «Кричали женщины: Ура!..». Обещают рассказать, что такое портбукет и зачем он нужен, чем был опасен для макияжа камин и главное — как дамскую моду изменил приезд в Париж жирафа. Начало в 12:30.



Все дни со 2 января в театральном фойе развернется мастерская по декорированию веера, где можно будет не только украсить веер (и потом забрать с собой), но и узнать об истории и разнообразии этого аксессуара в XIX веке. Начало в 13:00. 14+



В 14:00 каждый день в Арсенальном зале будет проходить музыкально-хореографический спектакль «Приключения Новогодней Ёлки». В атмосфере рождественских праздников зрителям расскажут забавные истории, почему путь новогодних ёлок шел через кабак, какое отношение имеет к ёлочке неурожай яблок в Тюрингии и что дарили на Рождество детям Александра III.



В те же дни в 15:30 в Белом зале можно посетить «Бал-шутку». Сначала свои номера исполнят волшебные персонажи (а в рождественские дни бал посетит и Ангел), а затем и все желающие смогут станцевать полонез, менуэт, вальс и котильон — подготовка не требуется.



Фото: vk.com/gatchina.palace Поделиться Поделиться





А с 12 до 14 часов на площадке третьего этажа Мраморной лестницы можно принять участие в интерактивном спектакле «Лиса и волк» по мотивам русской народной сказки.

Подробную программу фестиваля смотрите на сайте.

