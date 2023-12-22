В Фонтанном доме откроется рождественская выставка-игра «Люди все бывают дети»

Организаторы обещают интерактив: взрослые смогут взгромоздиться на деревянную лошадку и построить крепость из чемоданов и стульев, а дети — ощутить, что они наконец-то оказались не «под присмотром», а, например, затаились под столом, слушая, как взрослые рассказывают друг другу «страшные тайны и леденящие душу истории».

Впрочем, проект «Люди все бывают дети» не делит людей на взрослых и детей, предлагая раз в году всем стать детьми. Кураторы предлагают игровое путешествие, которое начнётся с «Камина для неприятностей» у входа в зал — вы сможете бросить в него всё, что мешает празднику, и получить взамен «мешочек для хорошего настроения». Затем вы сможете не только сесть за новогодний стол, но и забраться на него, открыть крышки кастрюль, где готовятся праздничные лакомства, отгадать, какие это именно праздничные кушанья и забрать их с собой в тот самый мешочек для хорошего настроения. Затем вы сможете (говорят, что прямо в музее) скатиться с горки и поиграть в снежки, сделать новогоднее украшение и разыграть рождественскую историю в вертепе.

Согласно профилю музея, в праздничном путешествии гостей будут сопровождать Саша Чёрный, Надежда Тэффи, Алексей Толстой, Борис Пастернак, Александр Блок, Даниил Хармс, Михаил Зощенко, а в финале выставки-игры вас ждёт спектакль «Дневники фокса Микки» по произведению Саши Чёрного (подробности на сайте музея).



Выставка-игра «Люди все бывают дети» пройдёт в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме с 23 декабря 2023 по 28 января 2024.



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