    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -2

    2 м/с, вос

    733мм

    94%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd91.71eur100.51

    В Фонтанном доме откроется рождественская выставка-игра «Люди все бывают дети»

    623
    1 комментарий

    Организаторы обещают интерактив: взрослые смогут взгромоздиться на деревянную лошадку и построить крепость из чемоданов и стульев, а дети — ощутить, что они наконец-то оказались не «под присмотром», а, например, затаились под столом, слушая, как взрослые рассказывают друг другу «страшные тайны и леденящие душу истории».

    Фото: akhmatova.spb.ru/
    ПоделитьсяПоделиться

    Впрочем, проект «Люди все бывают дети» не делит людей на взрослых и детей, предлагая раз в году всем стать детьми. Кураторы предлагают игровое путешествие, которое начнётся с «Камина для неприятностей» у входа в зал — вы сможете бросить в него всё, что мешает празднику, и получить взамен «мешочек для хорошего настроения». Затем вы сможете не только сесть за новогодний стол, но и забраться на него, открыть крышки кастрюль, где готовятся праздничные лакомства, отгадать, какие это именно праздничные кушанья и забрать их с собой в тот самый мешочек для хорошего настроения. Затем вы сможете (говорят, что прямо в музее) скатиться с горки и поиграть в снежки, сделать новогоднее украшение и разыграть рождественскую историю в вертепе.

    Согласно профилю музея, в праздничном путешествии гостей будут сопровождать Саша Чёрный, Надежда Тэффи, Алексей Толстой, Борис Пастернак, Александр Блок, Даниил Хармс, Михаил Зощенко, а в финале выставки-игры вас ждёт спектакль «Дневники фокса Микки» по произведению Саши Чёрного (подробности на сайте музея).

    Выставка-игра «Люди все бывают дети» пройдёт в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме с 23 декабря 2023 по 28 января 2024.

    6+

    Фото: akhmatova.spb.ru/

    По теме

    Фонтанный дом
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close