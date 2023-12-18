«Во всю величину гения». Теодор Курентзис и MusicАeterna исполнят magnum opus Сергея Прокофьева

29 декабря в Большом зале филармонии им. Шостаковича прозвучит Пятая симфония Сергея Прокофьева. Монументальное музыкальное полотно представят артисты оркестра MusicАeterna под управлением дирижера Теодора Курентзиса.
Прокофьев писал Пятую симфонию во время Великой Отечественной войны и закончил в 1944 году. Композитор называл ее «симфонией величия человеческого духа». «В этом произведении он встает во всю величину своего гения», — отмечал советский пианист Святослав Рихтер.
«Традиционный четырехчастный цикл открывается героико-эпической первой частью, продолжается гротескной токкатой и сумрачным лирико-трагическим Adagio, а завершается монументальным апофеозом, утверждающим радость бытия», резюмируют на сайте оркестра.
Вечер откроет прокофьевский Концерт для скрипки с оркестром № 1 в исполнении концертмейстера MusicAeterna Ольги Волковой.
Начало концерта в 20:00.
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Андрей Оу