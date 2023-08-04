Куда пойти 4–6 августа: «Фонтанка SUP», балет в Нижнем парке и музыка под открытым небом

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





В эти выходные покоряем реки и каналы на сапах и гуляем по набережным, погружаемся в воды Венеции в Главном штабе и едем смотреть на дирижабль в пригороде.

Актуальное «Фонтанка SUP» — фестиваль года на воде 5 августа, 0+

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В субботу «Фонтанка» собирает 10 тысяч человек на международном фестивале «Фонтанка SUP». Сапсерферы со всей России — многие в карнавальных костюмах — проплывут по рекам и каналам в центре Петербурга. Можно плыть для себя, а можно участвовать в гонке! Ансамбль Юлии Михайловской и Stankov Jazz Band устроят импровизации для участников на Львином и Сенном мостах, вдоль Крюкова канала по ходу трассы будут расставлены сенсорные маяки, напоминающие по форме оранжевые островки, как всегда на фестивале пройдёт конкурс «Мисс SUP», а также конкурсы на лучший костюм и самую красивую доску. Держим в курсе в группе фестиваля во «ВКонтакте» и на сайте.

Дирижабль и кадры из прошлого — в Царском Селе 5 и 6 августа, 0+



Фото: ГМЗ «Царское Село» Поделиться Поделиться





Если повезёт с погодой — дождь и ветер обойдут стороной — в небо над Ратной палатой в этот уик-энд поднимется дирижабль. Его запуск — коронная часть большого фестиваля-реконструкции, на котором зрителей перенесут в начало XX века и покажут, как в годы Первой мировой проводились строевые и тактические занятия, обустраивался быт. В эти же дни в Ратной палате заработает выставка «Артиллерия России в великой войне», а под открытым небом появится кинотеатр и лекторий.

Петергоф удивляет балетом

5 и 6 августа, 6+



Фото: пресс-служба ГМЗ «Петергоф» Поделиться Поделиться





В Нижнем парке Петергофа впервые проходит опен-эйр-фестиваль «Парадные спектакли Петергофа». В программе: симфонический концерт IP Orchestra под управлением Игоря Пономаренко «Шедевры балетной музыки», программа «Дягилев-гала» и балет Адольфа Адана «Жизель». К зрителям выйдут ведущие солисты Большого театра, Мариинки и «Урал Опера Балета». Праздник продлится два дня.



Эрмитаж проложил путь к «высокой воде» До 1 октября, 12+



Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Проект «Карпаччо. Высокая вода» в Главном штабе осмысляет венецианское наводнение через призму картин Витторе Карпаччо — одного из самых запоминающихся итальянцев эпохи Возрождения. Куратором и идеологом экспозиции стал Анатолий Белкин — художник и создатель журнала «Собака.ру», который в 2004 году организовывал в Эрмитаже выставку-мистификацию «Золото болот». Идея нового проекта родилась у Белкина благодаря собственному опыту: ему довелось побывать в Венеции накануне большого наводнения в 2019 году, и это переживание связалось с днями, когда он ходил по исчезающему городу и наслаждался искусством. Опыт стал особенно знаковым для него как для человека, родившегося на берегах Невы, а значит, постоянно бывшего в потенциальной зоне такого же подтопления. В экспозиции щедро используются звуковые инсталляции, стоят мостки и деревянные сваи, точно такие, как в Венеции используют во время «большой воды».



Послушать музыку Музыка поможет путешествовать между мирами 5 и 6 августа, 0+



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Исполнителей этно-джаза и этно-рока, фолка, фьюжена, электроники и эмбиента, мастеров горлового пения на выходных собирает фестиваль «Музыка мира» . Парадный двор Шереметевского дворца обзаведется большой декорированной сценой. Среди хедлайнеров этого года — группа Kardeş Türküler, исполняющая народные песни Анатолии, Фракии и Месопотамии на языках оригинала.



Рокеры распахнут окна эпохи 5 августа, 12+



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Волны рока заполнят пространство и будут циркулировать вокруг парка 300-летия в субботу. Всё это — фестиваль «Окна открой!» На берегу Финского залива с ценителями встретятся Вадим Самойлов из «Агаты Кристи», группа «Калинов мост», панк-ветераны «Бригадный подряд» и «Алиса» во главе с бессменным Константином Кинчевым. Музыки будет много и разной: гостями фестиваля также стали многочисленные локальные группы и авторские проекты.

По каналам проплывет рояль 5 августа, 12+



Послушать фортепианную музыку в нестандартном формате получится у прохожих, которые в субботу утром окажутся у Фонтанки и Крюкова канала. В 11:30 на пересечении этих акваторий, напротив дома 133 по набережной Фонтанки, возникнет понтон с роялем: за инструмент сядет пианист и композитор Павел Андреев и отправится в музыкальное плавание. Двигаясь на сцене-лодке по рекам и каналам, он исполнит собственные произведения. До этого музыкант уже играл на горе, в каньоне в парке Рускеала и даже посреди большой свалки.



Танец закрутит в поисках смысла 4–6 августа, 12+

Киностудия «Лендок» и пространство студии «Сдвиг» поочерёдно принимают танцевальные перформансы и мини-спектакли фестиваля современного танца «Танец без ума от себя и от любви». Источниками вдохновения для молодых хореографов стали работа Корнея Чуковского по изучению детской речи, воспоминания о Сергее Курёхине и его творчестве и ещё множество невидимых глазу вещей, которые можно ярко выразить через движение и изучение границы телесности.

На сцене «Мастерская» знакомит с редким Чеховым 6 августа, 17:00, 12+

Первый иммерсивный спектакль театра «Мастерская» режиссёр Сергей Паньков создал на основе первой и не самой известной пьесы Антона Чехова «Платонов». Она же — «Безотцовщина» или «Пьеса без названия». Сюжет о молодых людях, имеющих всё, но не умеющих ценить ничего, Чехов написал ещё в годы студенчества. Зрители познакомятся с его ранними героями в парке Музея-усадьбы Державина: смогут не только смотреть и судить, а участвовать в действии на «сцене» и даже играть в «ручеëк» с артистами.

Маленький Нильс научит дружбе и географии 6 августа, 11:00, 6+

В театре «Легенда» детский спектакль «Путешествие Нильса с дикими гусями» познакомит зрителей с героем, который столкнулся с волшебством, уменьшился до размеров гнома и подружился со стаей перелётных птиц. Как и в первоисточнике — сказке шведской писательницы Сельмы Лагерлëф — Нильс пролетит с новыми друзьями всю Швецию, чтобы найти волшебника и попросить его отменить заклятие, а вместе с тем научится быть добрым и дружить.



В музеях Выпускники Академии покажут собственный стиль До 1 октября, 6+



Фото: пресс-служба Музея Академии художеств Поделиться Поделиться





В парадных залах Академии художеств проходит выставка выпускников этого года. Стоит ждать эффектной монументальной живописи и причудливой образной графики, а главное — технического разнообразия, которое не часто встретишь на выставках современного искусства. Кроме традиционной станковой и церковно-исторической живописи, будут также работы молодых реставраторов, офорты, линогравюры, шелкографии, рисунки пером и пастелью, темперы, макеты книг, которые делают выпускники мастерских книжной графики. Шанс точно стоит использовать: в обычные дни в здание на Английской набережной попасть не всегда получается. Часы работы регулярного музея часто совпадают с рабочим днём.



«Выжимка» Петербурга — на картинах в особняке До 15 октября, 16+

Петербург весенний и летний, солнечный, дождливый, окутанный холодной дымкой, удивляющий фиолетом сирени — зарисовки города во всём многообразии, то, чем запоминается творчество петербургского художника Павла Еськова. Его работы начиная с этих выходных выставлены в особняке Румянцева. Экспозиция «На Невских берегах» собрала больше 80 созерцательных пейзажей города в разных его состояниях.

Взгляд на город — от забытого мастера До 9 сентября, 12+

Яремич. Зелень. 1897 Фото: предоставлено Русским музеем Поделиться Поделиться





Русский музей обращается к творчеству Степана Яремича — художника, работавшего с Михаилом Врубелем и Николаем Ге и ставшего участником знакового художественного движения «Мир искусства». При жизни Яремича не было организовано ни одной его персональной выставки, и теперь музей, «стремясь исправить историческую несправедливость», отобрал несколько наиболее характерных его работ: пять полотен и 17 примеров графики. Многие из них посвящены достопримечательностям любимого города: «Крюков канал в белую ночь. Петербург», «Екатерининский канал в Петербурге». Работы выставлены в Михайловском дворце.

«Композиция №» — эхо минимализма 6 августа, 12:00, 16+

Цветовой минимализм, внешняя холодность и отточенная композиция работ Ярослава Селезнева в сочетании с заложенной в них страстностью и темпераментностью — залог успеха выставки «Композиция №» на Пушкинской, 10 . Автор работ — большой знаток и ценитель абстракционизма, и вещи на экспозиции тому подтверждение.



Узнать новое Автор инсталляции в Новой Голландии поговорит о буддизме 5 августа, 16:30, 12+

Этим летом в Новой Голландии возник «Лекторий Фёдора Хиросигэ» — пространство, в котором воссоздан дух школьного класса, а вступления к аниме соединены с буддистскими мантрами. О связи этих, казалось бы, непересекающихся миров и об искусстве в целом с художником Хиросигэ в пространстве «Сообщество» поговорят искусствовед Илья Крончев-Иванов и исследовательница аниме Елизавета Фандорина.



Пути джаза очертит исследователь 6 августа, 15:00, 18+

В филиале библиотеки Маяковского в «Севкабель Порту» тромбонист, солист Jazz Philharmonic Orchestra и музыкант лэтин-рок-группы Markscheider Kunst Антон Боярских прочитает лекцию о джазе и Новом Орлеане. Он разберёт особенности места и попытается обозначить, почему новый стиль родился именно там. Лектор включит музыку и расскажет о Луи Армстронге, Джелли Рол Мортоне, Сиднее Беше и других из истории джаза. Чтобы присоединиться к встрече, нужна регистрация.



На экранах Наследник «Окна в Европу» покажет лучшее С 4 по 11 августа, 18+



Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





Фестиваль «Окно в Европу» в этом году проходит под названием «Выборг». Впрочем, суть от этого не меняется: в программе одного из лучших российских смотров — 11 фильмов, четыре из которых — дебюты для их авторов. Внимание привлекает драма «Нина» режиссера Оксаны Бычковой («Питер FM») с участием Евгения Цыганова и Юлии Пересильд. Главная героиня оказывается в Тбилиси рядом с умирающим бывшим возлюбленным и сталкивается с рефлексией и переосмыслением собственной жизни.



Лето по-итальянски — история о бунте с взрослением С 3 августа, 16+

В прокате — фильм Лоренцу д’Амику де Карвалью «Моё итальянское лето» https://www.fontanka.ru/2023/07/31/72550874/. Это история о девушке, фанатке Nirvana, которая встречает незнакомого молодого человека на отдыхе с родителями.

«Семь лиц Джейн» — новый формат на большом экране С 3 августа, 18+



Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





Драма «Семь лиц Джейн» — новинка с необычной для большого проката формой альманах. Каждая часть — короткометражка длительностью до 12 минут, снятая разными режиссёрами. Единственное, что объединяет все части, — главная героиня по имени Джейн в исполнении Джиллиан Джейкобс.



«Аврора» ведёт к мирам Джармуша До 6 августа, 19:20



Кинотеатр «Аврора» устраивает ретроспективу Джима Джармуша. В пятницу, субботу и воскресенье на экраны возвращают «Ночь на Земле» (16+), «Мертвеца» (18+) и «Кофе и сигареты» (16+). Все показы пройдут на языке оригинала с субтитрами.

Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

