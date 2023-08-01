Эрмитаж открыл двери в Венецию: в Главном штабе установили сваи и мостки, напоминающие об acqua alta

Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Главном штабе Государственного Эрмитажа 1 августа открылся проект Анатолия Белкина «Карпаччо, высокая вода». В большом пустом зале с высоким потолком (этот зал называют «красным трансформером») — огромные, во всю стену, приоткрытые двери. Зритель будто бы заглядывает за них, чтобы увидеть картину.



«Это проект про закрытость, недоступность, — рассказывает Мария Никифорова, начальник отдела межмузейных коммуникаций Эрмитажа. — Анатолий Павлович гулял по Венеции, ходил по церквям, наслаждался искусством, но желаемой идеи к нему не приходило. А на следующий день, когда он уехал, Венецию затопило — так он придумал концепцию работы».



«У меня, ленинградского мальчика, всю жизнь прожившего рядом с Невой, вдруг возникло ощущение невероятной хрупкости и уязвимости искусства перед непреодолимой силой серо-холодной темной массы, способной поглотить величайшие достижения человеческого духа, — вспоминает Анатолий Белкин. — И картина родилась сама собой. Мне оставалось только успевать фиксировать и соединять между собой узлы, детали, ставить акценты и не пропустить момент, когда нужно остановиться».

К коллажу, на котором изображена затопленная Венеция (для этого использованы фрагменты картин Витторе Карпаччо, художника Возрождения конца XV — начала XVI века ), посетитель музея проходит по мосткам. Такие устанавливают в Венеции на улицах на время acqua alta — «высокой воды». Возле мостков в зале установлены «деревянные сваи» — точь-в-точь как те, что торчат из воды в Венеции. Вот только для Эрмитажа их изготовила из папье-маше театральная мастерская. Куратором проекта вместе с автором, принимавшим решения о художественной подаче, стал сам Михаил Пиотровский.

Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Картину сопровождает звуковая инсталляция: 15-минутная запись смонтирована из реальных звуков Венеции. Посетитель слышит гул водного трамвайчика вапоретто, крики чаек, звон колоколов, пение хора в соборе… Для проекта их два месяца назад записал друг Анатолия Белкина.



В картине использованы произведения Карпаччо «Диспут святого Стефана в Синедрионе», «Проповедь святого Стефана», «Триумф святого Георгия», которые всплывают из венецианской воды, в которой тонут фрагменты «Благовещения» и «Чуда реликвии Креста на мосту Риальто».

Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Интересно, что картин самого Витторе Карпаччо в музеях в России нет — в Эрмитаже есть лишь рисунок «Дама и паж», который экспонировали совсем недавно, на выставке «Две венецианские дамы».



Помимо основного смысла работы Анатолия Белкина (к слову, в сентябре художнику и большому другу музея, участвующему во многих его проектах, исполнится 70), Эрмитаж наделяет инсталляцию более глобальными идеями. Нынешние мостки в залах словно напоминают о тех мостках, что были на первой в Эрмитаже выставке Ильи Кабакова «Случай в музее и другие инсталляции», которая ознаменовала его воссоединение в творческом плане с Россией. В ту пору это были своего рода мосты через океан.



Но главное: нынешняя выставка — о родстве Петербурга и Венеции, городов, страдающих от наводнений (Петербург регулярно затапливало в 20-е годы каждого века, Венеция рискует из-за них гораздо чаще, хотя оба города защитились дамбами).

К слову, буквально за день до открытия выставки в ЮНЕСКО призвали признать Венецию городом под угрозой уничтожения.

Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Выставка в Эрмитаже будет работать до 1 октября.