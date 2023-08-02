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    На фестивале «Окна открой!» выступят Вадим Самойлов, «Калинов мост», «Бригадный подряд», «Алиса» и другие

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    Фестиваль «Окна открой!» за 20 лет прочно укоренился в культурной жизни Петербурга и для многих стал обязательным ежегодным мероприятием. Так будет и в этот раз — 5 августа Парк 300-летия превратится в настоящую обитель русского рока (12+).

    Фото: Михаил Огнев, «Фонтанка.ру»
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    Традиционно лайнап фестиваля состоит из молодых и подающих надежды команд и настоящих мэтров сцены. На этот раз хедлайнерами «Окон» станут Вадим Самойлов из «Агаты Кристи», «Калинов мост», панк-ветераны «Бригадный подряд» и «Алиса» во главе с бессменным Константином Кинчевым. Также гости мероприятия услышат группы «Разные люди», «Ангел небес», «Потомучто» (сайд-проект лидера коллектива «Знаки» Алексея Юзленко) и другие.

    Для более юных рокеров выступят группы-победители отборочных туров фестиваля, среди которых «Анна Каренина», «Олово», «Сердце не стучит», «Старый лис», «Стереозвук» и другие. Словом, недостатка в музыке, знакомой и разной, не будет.

    Посетить «Окна открой!» — это в каком-то смысле прикоснуться к истории, ведь на сцене фестиваля в разные годы выступали такие культовые группы, как «Король и Шут», «Сплин», «Аквариум», «Пикник», «АукцЫон», «Гражданская оборона», «Ляпис Трубецкой» и многие другие.

    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    Фото: Михаил Огнев, «Фонтанка.ру»

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