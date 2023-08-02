На фестивале «Окна открой!» выступят Вадим Самойлов, «Калинов мост», «Бригадный подряд», «Алиса» и другие

Фестиваль «Окна открой!» за
Традиционно лайнап фестиваля состоит из молодых и подающих надежды команд и настоящих мэтров сцены. На этот раз хедлайнерами «Окон» станут Вадим Самойлов из «Агаты Кристи», «Калинов мост», панк-ветераны «Бригадный подряд» и «Алиса» во главе с бессменным Константином Кинчевым. Также гости мероприятия услышат группы «Разные люди», «Ангел небес», «Потомучто» (сайд-проект лидера коллектива «Знаки» Алексея Юзленко) и другие.
Для более юных рокеров выступят группы-победители отборочных туров фестиваля, среди которых «Анна Каренина», «Олово», «Сердце не стучит», «Старый лис», «Стереозвук» и другие. Словом, недостатка в музыке, знакомой и разной, не будет.
Посетить «Окна открой!» — это в каком-то смысле прикоснуться к истории, ведь на сцене фестиваля в разные годы выступали такие культовые группы, как «Король и Шут», «Сплин», «Аквариум», «Пикник», «АукцЫон», «Гражданская оборона», «Ляпис Трубецкой» и многие другие.
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»