В Царском Селе запустят дирижабль и повторят истории прошлого

Территорию рядом с Ратной палатой в Царском Селе в эти выходные будет не узнать: 5 и 6 августа там соберутся больше ста реконструкторов из Москвы и Петербурга и, если не будет сильного ветра или дождя, в 17 часов в небо поднимется дирижабль. 0+



Фото: ГМЗ «Царское Село» Поделиться Поделиться





Запуск аппарата и историческая реконструкция «Великая война. 1914» посвящены важным датам: 20 августа 1912 года военный дирижабль «Ястреб» установил в небе Царского Села мировой рекорд высоты полета этого вида воздушных судов и поднялся на 1 800 метров, что подтвердили специалисты международной воздухоплавательной федерации. В июле 1913 года этот же дирижабль принял участие в учении войск Царскосельского лагеря в Красном Селе.



За два дня праздника реконструкторы обустроят военно-исторические лагеря рядом с Ратной палатой, где в августе 2014 года открылся единственный в стране музей, посвященный Первой мировой войне. Все выходные там будут действовать интерактивные площадки, выставка техники и вооружения под открытым небом. Реконструкторы покажут, как в годы Первой мировой проводились строевые и тактические занятия, оборудовались точки для привалов — биваки.



Фото: ГМЗ «Царское Село» Фото: ГМЗ «Царское Село» Поделиться Поделиться





В субботу с 14 до 19 часов во дворе Ратной палаты организаторы показывают фильмы о воздухоплавании, немое кино и архивную кинохронику начала XX века с полетами аэростатов. В музее-заповеднике уже не первый день продолжается проект «В небе Царского Села», частью которого стала фотовыставка о воздухоплавании и дирижаблях.



Самые необычные сюжеты о том, как люди покоряли небеса, отправляли в полёты животных и изобретали новые аппараты, читайте здесь.

Ольга Минеева

