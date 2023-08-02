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    В Царском Селе запустят дирижабль и повторят истории прошлого

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    Территорию рядом с Ратной палатой в Царском Селе в эти выходные будет не узнать: 5 и 6 августа там соберутся больше ста реконструкторов из Москвы и Петербурга и, если не будет сильного ветра или дождя, в 17 часов в небо поднимется дирижабль. 0+

    Фото: ГМЗ «Царское Село»
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    Запуск аппарата и историческая реконструкция «Великая война. 1914» посвящены важным датам: 20 августа 1912 года военный дирижабль «Ястреб» установил в небе Царского Села мировой рекорд высоты полета этого вида воздушных судов и поднялся на 1 800 метров, что подтвердили специалисты международной воздухоплавательной федерации. В июле 1913 года этот же дирижабль принял участие в учении войск Царскосельского лагеря в Красном Селе.

    За два дня праздника реконструкторы обустроят военно-исторические лагеря рядом с Ратной палатой, где в августе 2014 года открылся единственный в стране музей, посвященный Первой мировой войне. Все выходные там будут действовать интерактивные площадки, выставка техники и вооружения под открытым небом. Реконструкторы покажут, как в годы Первой мировой проводились строевые и тактические занятия, оборудовались точки для привалов — биваки.

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    В субботу с 14 до 19 часов во дворе Ратной палаты организаторы показывают фильмы о воздухоплавании, немое кино и архивную кинохронику начала XX века с полетами аэростатов. В музее-заповеднике уже не первый день продолжается проект «В небе Царского Села», частью которого стала фотовыставка о воздухоплавании и дирижаблях.

    Самые необычные сюжеты о том, как люди покоряли небеса, отправляли в полёты животных и изобретали новые аппараты, читайте здесь.

    Ольга Минеева

    Фото: ГМЗ «Царское Село»

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    Царское селоДирижабльВоздухоплаваниеРеконструкторы
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