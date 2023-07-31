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    В кино выходит альманах из разных жанров о полной перемене жизни

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    3 августа в кино выходит драма «Семь лиц Джейн», которая представляет собой сборник из 8 короткометражных жизненных историй, объединенных одной героиней — Джейн.

    Фото: кадр из фильма
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    По сюжету обычная женщина Джейн сталкивается с событиями, которые изменят ее жизнь: новые знакомства, отношения, старые друзья и прежние любовники, наконец — полный переворот жизненных ценностей. Джейн открывает себя заново…

    Фильм объединяет 8 различных короткометражек, каждая продолжительностью от 8 до 12 минут. Все они сняты разными режиссерами: Ксан Кассаветис (дочь Джона Кассаветиса), комиком Кеном Чжоном, внучкой автора «Апокалипсиса сегодня» Джией Копполой и другими. Главную роль героини Джейн исполнила Джиллиан Джейкобс — это единственный связующий элемент между всеми частями фильма. Она также срежиссировала одну из новелл.

    Фото: кадр из фильма
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    Каждый из режиссеров создавал свою короткометражку, не зная сюжета других фильмов. Продюсер Роман Коппола (сын Фрэнсиса Форда) хотел собрать группу талантливых режиссеров с разными стилями и увидеть, как их работы объединятся в единое целое. «Семь лиц Джейн» плавно переходит от одного жанра к другому: здесь есть гангстерский фильм, романтическая комедия, художественная драма, история совершеннолетия, фильм о путешествии, комедия и психотриллер в сюрреалистическом стиле «Сумеречной зоны». Премьера картины состоялась на кинофестивале в Бентонвилле в 2022 году.

    16+

    Матвей Пирогов

    Фото: кадр из фильма
    Фото: кадр из фильма

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