В кино выходит альманах из разных жанров о полной перемене жизни

3 августа в кино выходит драма «Семь лиц Джейн», которая представляет собой сборник из 8 короткометражных жизненных историй, объединенных одной героиней — Джейн.
По сюжету обычная женщина Джейн сталкивается с событиями, которые изменят ее жизнь: новые знакомства, отношения, старые друзья и прежние любовники, наконец — полный переворот жизненных ценностей. Джейн открывает себя заново…
Фильм объединяет 8 различных короткометражек, каждая продолжительностью от 8 до
Каждый из режиссеров создавал свою короткометражку, не зная сюжета других фильмов. Продюсер Роман Коппола (сын Фрэнсиса Форда) хотел собрать группу талантливых режиссеров с разными стилями и увидеть, как их работы объединятся в единое целое. «Семь лиц Джейн» плавно переходит от одного жанра к другому: здесь есть гангстерский фильм, романтическая комедия, художественная драма, история совершеннолетия, фильм о путешествии, комедия и психотриллер в сюрреалистическом стиле «Сумеречной зоны». Премьера картины состоялась на кинофестивале в Бентонвилле в
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Матвей Пирогов