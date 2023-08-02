Этно-исполнители со всей России и из других стран сыграют в Петербурге «Музыку мира»

Фестиваль «Музыка мира» вот уже в восьмой раз соберет вместе этно-музыкантов как из разных регионов России, так и из других стран. Услышать все многообразие таких жанров, как этно-джаз, этно-рок, фьюжен, электроника, горловое пение, эмбиент, и других можно будет 5 и 6 августа в парадном дворе Шереметьевского дворца. 0+
Хедлайнерами этого года стала группа Kardeş Türküler, исполняющая народные песни Анатолии, Фракии и Месопотамии на языках оригинала; Нарек Геворгян, который играет этно-фьюжен на основе армянской народной музыки; Ива Нова, мешающая славянские мотивы и техно-ритмы; тывинский мастер горлового пения Алексей Ховалыг; группа VERI из Петрозаводска со своей «новой музыкой карельских болот» и другие коллективы.
Как и в предыдущие годы, кроме музыки на фестивале ожидаются и другие активности — гостей ждут творческие встречи с артистами, экскурсии по Шереметевскому дворцу, мастер-классы по мозаике и живописи, выставка музыкальных инструментов и т. д. За два насыщенных дня можно существенно обогатить свой культурный запас, узнав новое не только о музыке, но и об истории Петербурга и изобразительном искусстве или даже плетении из бересты.
Начало концертов: 5 августа в 19:00, 6 августа — в 18:30. Начало экскурсий в Шереметевском дворце — в 16:00. Начало творческих встреч с музыкантами в Шереметевском дворце — в 16:30. Подробную программу сморите на сайте фестиваля.
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»