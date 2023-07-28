    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 12

    3 м/с, с-з

    750мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd90.02eur100.22

    В Царском Селе откроется большая выставка, посвящённая российской артиллерии в Первой мировой войне

    173
    обсудить

    Экспозицию в Ратной палате музея-заповедника «Царское Село» составят более четырёхсот предметов из музейных собраний и частных коллекций, среди них — орудия и снаряды, редкие фотографии и рисунки, предметы гардероба членов царской семьи.

    Фото: vk.com/mhd_tzar
    ПоделитьсяПоделиться

    Выставка «Артиллерия России в Великой войне» подробно расскажет, как была устроена российская артиллерия в начале XX века, как готовили артиллеристов, как воевали артиллерийские формирования на полях Первой мировой. Из раритетов на экспозиции обещают артиллерийские орудия, в том числе подлинная траншейная пушка, их чертежи и модели, снаряды, эполеты и офицерскую папаху, мундиры Николая II и цесаревича Алексея. Большую часть вещей широкому зрителю покажут впервые. В музее-заповеднике отмечают, что в начале XX века появился новый тип артиллерии, который должен был бороться с летательными аппаратами, которые активно развивались в то время.

    Кроме собственно артиллерийских артефактов на выставке будут диорамы, фотографии, живопись и графика по теме.

    Выставка «Артиллерия России в великой войне» пройдёт в Ратной палате музея-заповедника «Царское Село» в Александровском парке с 1 августа до 14 ноября 2023. 0+

    Анастасия Семенович

    Фото: vk.com/mhd_tzar

    По теме

    Царское селоАртиллерияПервая мировая война
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close