В Царском Селе откроется большая выставка, посвящённая российской артиллерии в Первой мировой войне

Экспозицию в Ратной палате музея-заповедника «Царское Село» составят более четырёхсот предметов из музейных собраний и частных коллекций, среди них — орудия и снаряды, редкие фотографии и рисунки, предметы гардероба членов царской семьи.
Выставка «Артиллерия России в Великой войне» подробно расскажет, как была устроена российская артиллерия в начале XX века, как готовили артиллеристов, как воевали артиллерийские формирования на полях Первой мировой. Из раритетов на экспозиции обещают артиллерийские орудия, в том числе подлинная траншейная пушка, их чертежи и модели, снаряды, эполеты и офицерскую папаху, мундиры Николая II и цесаревича Алексея. Большую часть вещей широкому зрителю покажут впервые. В музее-заповеднике отмечают, что в начале XX века появился новый тип артиллерии, который должен был бороться с летательными аппаратами, которые активно развивались в то время.
Кроме собственно артиллерийских артефактов на выставке будут диорамы, фотографии, живопись и графика по теме.
Выставка «Артиллерия России в великой войне» пройдёт в Ратной палате музея-заповедника «Царское Село» в Александровском парке с 1 августа до 14 ноября 2023. 0+
Анастасия Семенович