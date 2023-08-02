    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Облачно, Дождь

    Ощущается как 25

    3 м/с, южн

    754мм

    61%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.78eur100.7

    В Петергофе пройдет балетный опен-эйр. Покажут «Дивертисмент короля» и «Жизель»

    409
    обсудить

    В Нижнем парке музея-заповедника «Петергоф» 5 и 6 августа пройдет первый опен-эйр-фестиваль «Парадные спектакли Петергофа». В программе — симфонический концерт IP Orchestra под управлением Игоря Пономаренко «Шедевры балетной музыки», программа «Дягилев-гала» и балет Адольфа Адана «Жизель». На сцену выйдут народная артистка России Илзе Лиепа, ведущие солисты Большого театра, Мариинского театра и театра «Урал Опера Балет».

    Фото: пресс-служба ГМЗ «Петергоф»
    ПоделитьсяПоделиться

    Фестиваль откроется в 11:00 концертом Симфонического оркестра IP Orchestra под управлением Игоря Пономаренко, который исполнит мелодии из известных балетных постановок.

    Вечером состоится гала-концерт «Дягилев-гала», в котором примут участие народная артистка России Илзе Лиепа, прима-балерина Надежда Батоева, первые солисты Мариинского театра Александр Сергеев, Константин Зверев, Евгений Коновалов, Рената Шакирова, заслуженная артистка России Дарья Павленко, солисты Большого театра Маргарита Шрайнер и Денис Захаров, солисты театра «Урал Опера Балет» Елена Воробьева и Михаил Хушутин. Начало в 19:00.

    На следующий день, 6 августа, в 13:00 зрители увидят одноактный балет «Дивертисмент короля» на музыку французского композитора Жана-Филиппа Рамо в постановке хореографа, лауреата национальной театральной премии «Золотая маска» Максима Петрова с участием ведущих солистов Мариинского театра. По мнению хореографа, «балет по-новому заиграет на сцене в Петергофе: это спектакль-фантазия на тему барокко. Этот легкий шуточный воздушный спектакль собирает все главные барочные образы того времени».

    А в 19:00 покажут «Жизель» А. Адана — «фантастический балет» в двух актах на либретто Анри де Сен-Жоржа. На сцену выйдут премьеры Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, заслуженная артистка России Эрика Микиртичева и Денис Дмитриев, театр «Санкт-Петербургский классический балет».

    В 14:00 балетовед, кандидат искусствоведения Янина Гурова прочтет лекцию «Безумие, коварство и любовь самой романтической «Жизели» на сцене у каскада «Шахматная гора».

    Для тех, кто не сможет выбраться в Петергоф, планируется трансляция в официальном паблике музея во «ВКонтакте».

    0+

    Фото: пресс-служба ГМЗ «Петергоф»

    По теме

    БалетОпен-эйрПетергоф
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close