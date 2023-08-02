В Петергофе пройдет балетный опен-эйр. Покажут «Дивертисмент короля» и «Жизель»

В Нижнем парке музея-заповедника «Петергоф» 5 и 6 августа пройдет первый опен-эйр-фестиваль «Парадные спектакли Петергофа». В программе — симфонический концерт IP Orchestra под управлением Игоря Пономаренко «Шедевры балетной музыки», программа «Дягилев-гала» и балет Адольфа Адана «Жизель». На сцену выйдут народная артистка России Илзе Лиепа, ведущие солисты Большого театра, Мариинского театра и театра «Урал Опера Балет».
Фестиваль откроется в 11:00 концертом Симфонического оркестра IP Orchestra под управлением Игоря Пономаренко, который исполнит мелодии из известных балетных постановок.
Вечером состоится гала-концерт «Дягилев-гала», в котором примут участие народная артистка России Илзе Лиепа, прима-балерина Надежда Батоева, первые солисты Мариинского театра Александр Сергеев, Константин Зверев, Евгений Коновалов, Рената Шакирова, заслуженная артистка России Дарья Павленко, солисты Большого театра Маргарита Шрайнер и Денис Захаров, солисты театра «Урал Опера Балет» Елена Воробьева и Михаил Хушутин. Начало в 19:00.
На следующий день, 6 августа, в 13:00 зрители увидят одноактный балет «Дивертисмент короля» на музыку французского композитора Жана-Филиппа Рамо в постановке хореографа, лауреата национальной театральной премии «Золотая маска» Максима Петрова с участием ведущих солистов Мариинского театра. По мнению хореографа, «балет по-новому заиграет на сцене в Петергофе: это спектакль-фантазия на тему барокко. Этот легкий шуточный воздушный спектакль собирает все главные барочные образы того времени».
А в 19:00 покажут «Жизель» А. Адана — «фантастический балет» в двух актах на либретто Анри де Сен-Жоржа. На сцену выйдут премьеры Музыкального театра
В 14:00 балетовед, кандидат искусствоведения Янина Гурова прочтет лекцию «Безумие, коварство и любовь самой романтической «Жизели» на сцене у каскада «Шахматная гора».
Для тех, кто не сможет выбраться в Петергоф, планируется трансляция в официальном паблике музея во «ВКонтакте».
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