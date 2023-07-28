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    В Академии художеств покажут дипломные работы выпускников

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    Дипломные работы выпускников Академии — это итог шестилетнего обучения и отражение того, чем живёт в 2023 году система академического художественного образования. Традиционно стоит ждать эффектной монументальной живописи и причудливой образной графики, а главное — технического разнообразия, которое не часто встретишь на выставках современного искусства.

    Анисия Александровна Теплякова. Серия станковых листов «Двенадцать подвигов Геракла»
    Анисия Александровна Теплякова. Серия станковых листов «Двенадцать подвигов Геракла»Фото: пресс-служба Музея Академии художеств
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    Ежегодная выставка дипломных работ выпускников Академии художеств имени Ильи Репина — проект как минимум занятный. Вы увидите монументальную, станковую, церковно-историческую живопись, работы молодых реставраторов, офорты, линогравюры, шелкографии, рисунки пером и пастелью, темперы, макеты книг, которые делают выпускники мастерских книжной графики. Как правило, на выставке дипломников можно встретить впечатляющие иллюстрации молодых графиков к известным литературным произведениям — едва ли их получится увидеть в книгах или в сети, так что используйте шанс.

    Академическая система не особо гибкая по части формальных решений: она предполагает освоение ремесла, оставляя индивидуальное самовыражение за скобками. Однако образовательные институции в сфере современного искусства как раз и не предполагают ремесленности, то есть Академия в этом смысле — уникальная капсула времени. С одной стороны, вы увидите актуальные работы молодых художников, с другой — это будто живой, длящийся XX век.

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    Выставка дипломных работ выпускников Академии художеств имени Ильи Репина пройдёт в парадных залах Музея Академии со 2 августа по 1 октября 2023. 6+

    Анастасия Семенович

    Анисия Александровна Теплякова. Серия станковых листов «Двенадцать подвигов Геракла»
    Анисия Александровна Теплякова. Серия станковых листов «Двенадцать подвигов Геракла»Фото: пресс-служба Музея Академии художеств

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    Академия художеств
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