В Академии художеств покажут дипломные работы выпускников

Дипломные работы выпускников Академии — это итог шестилетнего обучения и отражение того, чем живёт в 2023 году система академического художественного образования. Традиционно стоит ждать эффектной монументальной живописи и причудливой образной графики, а главное — технического разнообразия, которое не часто встретишь на выставках современного искусства.
Ежегодная выставка дипломных работ выпускников Академии художеств имени Ильи Репина — проект как минимум занятный. Вы увидите монументальную, станковую, церковно-историческую живопись, работы молодых реставраторов, офорты, линогравюры, шелкографии, рисунки пером и пастелью, темперы, макеты книг, которые делают выпускники мастерских книжной графики. Как правило, на выставке дипломников можно встретить впечатляющие иллюстрации молодых графиков к известным литературным произведениям — едва ли их получится увидеть в книгах или в сети, так что используйте шанс.
Академическая система не особо гибкая по части формальных решений: она предполагает освоение ремесла, оставляя индивидуальное самовыражение за скобками. Однако образовательные институции в сфере современного искусства как раз и не предполагают ремесленности, то есть Академия в этом смысле — уникальная капсула времени. С одной стороны, вы увидите актуальные работы молодых художников, с другой — это будто живой, длящийся XX век.
Выставка дипломных работ выпускников Академии художеств имени Ильи Репина пройдёт в парадных залах Музея Академии со 2 августа по 1 октября 2023. 6+
Анастасия Семенович