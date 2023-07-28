В Петербурге пройдет фестиваль современного танца «Танец без ума от себя и от любви»

С 28 июля по 13 августа на различных петербургских площадках пройдет новый фестиваль современного танца «Танец без ума от себя и от любви». Организаторы представляют свой проект как спонтанный и самоорганизованный научно-исследовательский институт танца, где танцевальные практики рассматриваются как процессы, побуждающие к вопросам и экспериментам.

Первой площадкой фестиваля станет Дом Радио. 29 и 30 июля пройдут показы «Стаи» — танцевального перформанса Ани Кравченко и Насти Толчневой, где голоса исполнительниц в реальном времени будет записывать, обрабатывать и воспроизводить звуковая система. Так перформеры хотят исследовать образ стаи как чувственной организации.

Второй вечер будет посвящен спектаклю Альбины Вахитовой и компании Saad Dance «Water-Wonder». Здесь «шесть движений в течение сорока минут, незаметно перетекая из разрозненных точечных жестов, сливаются в один движимый поток» под музыку венгерского композитора Тибора Семзё.

4 и 5 августа фестиваль продолжится на площадках киностудии «Лендок». Первым представят танцевальный перформанс «От двух до пяти». Источником вдохновения послужила одноименная книга Корнея Чуковского, посвященного изучению детской речи. Перформанс Дарьи Плоховой и «Мастерской современного танца и перформанса» в ироничном ключе будет исследовать телесность словотворчества. 5 августа там же можно увидеть работу хореографа Евгении Сизминой «Тонкие линии» — наблюдая за четырьмя танцовщицами, можно будет присоединиться к исследованию образности женского тела.

6 августа в пространстве студии «Сдвиг» покажут «Лебединую песню» Ольги Цветковой — это мистический диалог с Сергеем Курехиным при участим музыки, видео и живого черного кота. 12 августа там же можно будет увидеть перформанс «Иррациональное тело» хореографа Антона Вдовиченко об убедительности тела танцующего человека.

Подробную программу фестиваля можно посмотреть на его сайте.

