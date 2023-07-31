Выборгский кинофестиваль откроется «Ниной» с Евгением Цыгановым и Юлией Пересильд

С 4 по 11 августа в очередной, 31-й раз пройдет выборгский кинофестиваль. Ранее он был известен как «Окно в Европу», теперь его название — просто «Выборг». Главной площадкой фестиваля останется кинотеатр «Выборг Палас». Председателем жюри выступит Сергей Урсуляк («Тихий Дон», «Ликвидация»). Фестиваль будет посвящен памяти Армена Медведева, который работал президентом «Окна в Европу» в течение двадцати лет.



кадр из фильма «Нина» Фото: ruskinofest.ru Поделиться Поделиться





В конкурсную программу «Выборга» войдёт 11 фильмов, из которых четыре будут дебютными. Фильмом открытия станет «Нина» — драма режиссера Оксаны Бычковой («Питер FM») с участием Евгения Цыганова и Юлии Пересильд. По сюжету главная героиня отправляется в Тбилиси, чтобы побыть рядом с умирающим бывшим возлюбленным, но сталкивается там с рефлексией о собственной жизни.



Среди других премьер в программе — новый фильм Романа Михайлова «Отпуск в октябре», который стал третьим по счету в его режиссерской карьере; по словам самого режиссера, «смысловой лабиринт» и «трактат о времени, узорах и снах».



кадр из фильма «Привет, мама» Фото: ruskinofest.ru Поделиться Поделиться





Другие дебюты — ностальгическое «Первое лето» Сергея Илютина о юности в безмятежные нулевые, психотриллер «Осьминог» Алексея Степанова с Даниилом Воробьевым и Марией Мироновой, питерская драма о жизни двух сестёр «Привет, мама» Или Малаховой (соавтора и жены Бакура Бакурадзе), а также первый игровой фильм режиссера анимационного кино Светланы Филипповой «Лиссабон».



Во внеконкурсную программу войдут фильмы «Лунатики» Юрия Мороза, «Одним днем» Стаса Иванова, полнометражный фильм «Свет» Антона Коломееца с Еленой Яковлевой в главной роли и другие. Закроет фестиваль 10 августа «Тополиный пух» Артема Лемперта.

кадр из фильма «Тополиный пух» Фото: ruskinofest.ru Поделиться Поделиться





Полную программу и расписание смотрите на сайте фестиваля. В программе могут быть изменения.

18+ Матвей Пирогов

