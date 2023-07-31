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    Выборгский кинофестиваль откроется «Ниной» с Евгением Цыгановым и Юлией Пересильд

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    С 4 по 11 августа в очередной, 31-й раз пройдет выборгский кинофестиваль. Ранее он был известен как «Окно в Европу», теперь его название — просто «Выборг». Главной площадкой фестиваля останется кинотеатр «Выборг Палас». Председателем жюри выступит Сергей Урсуляк («Тихий Дон», «Ликвидация»). Фестиваль будет посвящен памяти Армена Медведева, который работал президентом «Окна в Европу» в течение двадцати лет.

    кадр из фильма «Нина»
    кадр из фильма «Нина»Фото: ruskinofest.ru
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    В конкурсную программу «Выборга» войдёт 11 фильмов, из которых четыре будут дебютными. Фильмом открытия станет «Нина» — драма режиссера Оксаны Бычковой («Питер FM») с участием Евгения Цыганова и Юлии Пересильд. По сюжету главная героиня отправляется в Тбилиси, чтобы побыть рядом с умирающим бывшим возлюбленным, но сталкивается там с рефлексией о собственной жизни.

    Среди других премьер в программе — новый фильм Романа Михайлова «Отпуск в октябре», который стал третьим по счету в его режиссерской карьере; по словам самого режиссера, «смысловой лабиринт» и «трактат о времени, узорах и снах».

    кадр из фильма «Привет, мама»
    кадр из фильма «Привет, мама»Фото: ruskinofest.ru
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    Другие дебюты — ностальгическое «Первое лето» Сергея Илютина о юности в безмятежные нулевые, психотриллер «Осьминог» Алексея Степанова с Даниилом Воробьевым и Марией Мироновой, питерская драма о жизни двух сестёр «Привет, мама» Или Малаховой (соавтора и жены Бакура Бакурадзе), а также первый игровой фильм режиссера анимационного кино Светланы Филипповой «Лиссабон».

    Во внеконкурсную программу войдут фильмы «Лунатики» Юрия Мороза, «Одним днем» Стаса Иванова, полнометражный фильм «Свет» Антона Коломееца с Еленой Яковлевой в главной роли и другие.

    Закроет фестиваль 10 августа «Тополиный пух» Артема Лемперта.

    кадр из фильма «Тополиный пух»
    кадр из фильма «Тополиный пух»Фото: ruskinofest.ru
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    Полную программу и расписание смотрите на сайте фестиваля. В программе могут быть изменения.

    18+

    Матвей Пирогов

    кадр из фильма «Нина»
    кадр из фильма «Нина»Фото: ruskinofest.ru
    кадр из фильма «Привет, мама»
    кадр из фильма «Привет, мама»Фото: ruskinofest.ru
    кадр из фильма «Тополиный пух»
    кадр из фильма «Тополиный пух»Фото: ruskinofest.ru

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