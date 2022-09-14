АЭС, новая дорога, научный парк. Какие российско-финские проекты стали жертвами санкций

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





После начала спецоперации на Украине ряд крупных совместных проектов России и Финляндии, которые должны были укрепить приграничное сотрудничество, уже остановлены или рискуют оказаться в глубокой заморозке. «Фонтанка» рассказывает, что с ними происходит.

Новая дорога от Выборга до Лапеенранты

О новой дороге, которая бы соединила Выборг и финский город Лаппеенранту вместо той, что идёт вдоль Сайменского канала, стало известно в 2020 году. Проект также реализовывался в рамках программы приграничного сотрудничества «Юго-Восточная Финляндия — Россия». Стоимость составила 1 млн евро, из которых 80% приходилось на грант ЕС. Российский участок Выборга до пункта пропуска «Брусничное» собирались разработать к 2023 году. Проход заменил бы нынешнюю трассу, которую из-за большого количества ДТП называют «дорогой смерти».



«Но в связи с решением Европейской комиссии о приостановке сотрудничества, которое было принято в начале марта, работы по проектам программ приграничного сотрудничества в России приостановлены», — рассказали в Дирекции по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Работы по проекту были приостановлены еще в марте. К этому моменту дирекция успела выполнить инженерные изыскания и начать работу по подготовке материалов проекта планировки территории. Сейчас запущен процесс расторжения договора с подрядчиком.



Поезд Allegro

Совместный проект финской VR и РЖД поезд «Аллегро» прекратил курсировать между Петербургом и Хельсинки в конце марта 2022 года. В конце августа

VR сообщил о списании составов. В данном случае списание — бухгалтерский термин, который позволяет отразить потери от неиспользуемого актива. То есть о физическом отправлении в утиль речи пока не идет. Однако технические особенности поезда (ширина колеи «Аллегро» 1522 мм) позволяют ему работать либо в Финляндии (стандарт 1524 мм), либо в России (стандарт 1520 мм). А вот в других странах Европы, где используется колея 1435 мм, применение поезда маловероятно. Учитывая год постройки, его более основательная реконструкция вряд ли экономически целесообразна.



«Восточная железная дорога»

Еще один железнодорожный проект может быть свернут из-за ухудшения соседских отношений. Речь о высокоскоростной магистрали Itärata, или Восточной железной дороге. Предполагалось, что она соединит Хельсинки и Коуволу и пройдет через такие города столичного региона, как Сипоо и Порвоо, с последующим продлением до границы России, а при участии российской стороны на своей территории — дотянется до Петербурга и Москвы. Однако в августе 2022 года министр внешней торговли Финляндии предложил прекратить разработку проекта строительства дороги по территории Финляндии. По его словам, концепция перестала быть перспективной, так как задумывалась в том числе ради еще одного пути через российскую границу. По мнению Скиннари, лучше пустить деньги на развитие сообщения в других регионах страны. Несколько лет назад власти Суоми оценивали стоимость Itärata в 1,7 млрд евро. Впрочем, окончательное решение о судьбе проекта пока не принято. Конкретных планов по созданию российской части ВСМ, впрочем, тоже нет.



АЭС «Ханхикиви-1»

Финская компания Fennovoima решила расторгнуть контракт с Росатомом на строительство АЭС «Ханхикиви-1» и прекратить все работы по проектированию и лицензированию в мае 2022 года. Отказ от сотрудничества компания объяснила рисками, связанными с ситуацией на территории Украины.

В рамках проекта «Ханхикиви-1» планировалось построить одноблочную АЭС с мощностью 1200 МВт. Проект стоимостью 7–7,5 млрд евро закрылся аккурат в момент ожидаемого получения лицензии на строительство. В работу АЭС должна была быть введена в 2029 году. В результате отказа от проекта работы могут лишиться свыше 500 человек. Из них 350 входили в штат компании Fennovoima. Сейчас российско-финские отношения развиваются в судебной плоскости. В августе Fennovoima обратилась в суд с иском к «Росатому» с требованием о выплате компенсаций в размере 2 млрд евро. Российская корпорация, в свою очередь, потребовала от Fennovoima компенсации в размере 3 млрд евро за расторжение контракта на строительство.



Ремонт Сайменского канала

Правительство Финляндии может приостановить или отменить капремонт Сайменского канала, соединяющего озеро Сайма и Выборгский залив. Такой вариант обсуждался из-за боевых действий на Украине и последовавших за ними санкций. Проект реновации оценивался в 95 млн евро. Только в этом году на это собирались потратить около 20 млн евро. Протяженность Сайменского канала более 57 км. России принадлежит 34 км, а Финляндии — более 23 км. Финляндия также арендует 19,6 км российской части канала и прилегающую территорию на срок до 2062 года. Окончательного решения по данному вопросу нет.



Российско-финский парк живых систем

«Российско-финский парк живых систем» (Russian-Finnish Life Science Park) реализовывался в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия — Юго-Восточная Финляндия». Бюджет составлял 3,5 млн евро, из которых 2,8 млн евро должен был составить грант ЕС. Площадка на базе «Технопарка Санкт-Петербурга» собиралась заняться научными исследованиями в области молекулярной генетики и химического синтеза для пищевой и фармацевтической промышленности. На ее базе хотели запустить совместную российско-финскую учебную программу и интернатуру для специалистов из обеих стран. Но после начала спецоперации на Украине программа «Россия — Юго-Восточная Финляндия» была свернута, финансирование прекратилось. Из-за этого «Технопарк», который уже успел заказать оборудование в расчете на европейские деньги, может столкнуться с финансовыми сложностями. Сейчас власти Петербурга обсуждают, как реанимировать проект.

Завод Biocad в Турку

Российская компания Biocad подписала соглашение с фармкластером Turku Science Park, Университетом Турку и Академией Або в 2017 году. Фармгигант планировал в течение семи лет вложить в создание производства более 25 млн евро. Однако проект столкнулся с бюрократическими сложностями, а в 2022 году Biocad окончательно свернул проект. «В условиях непростой геополитической обстановки, а также учитывая неблагоприятные условия для развития бизнеса на территории Финляндии, было принято решение закрыть проект строительства завода, распределив ресурсы на удовлетворение потребностей российских пациентов», — прокомментировали в пресс-службе.



Что успели

Велодорожка Светогорск — Иматра

В рамках той же программы приграничного сотрудничества «Россия — Юго-Восточная Финляндия» была построена велодорожка Светогорск — Иматра. Трассу протяженностью 5 км собирались открыть еще в 2019 году, но сроки подготовки проекта сдвигались, и в итоге запуск состоялся уже в 2021 году. Всего на развитие велосипедного транспорта между Россией и Финляндией выделили 2 млн евро, из них 1,6 млн — европейский грант. Обустройство российского участка протяженностью 4 км обошлось в 58,8 млн рублей. Перед пунктом пропуска разместили павильон для отдыха, велопарковки и техническую станцию для ремонта велосипедов. Из-за ограничений на пересечение границы из-за пандемии COVID-19 продлить маршрут по финскому участку могли немногие, но инфраструктура пользуется спросом и у жителей Светогорска, отмечают в Дирекции по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.



Реконструкция пункта пропуска в порту «Морской фасад»

Реконструкция пунктов пропуска в порту «Морской фасад» завершилась также в 2021 году. В ходе работ в порту создали отдельный досмотровый комплекс и приобрели оборудование, что позволило «Морскому фасаду» получить статус грузо-пассажирского пункта пропуска и работать круглогодично, а значит, принимать паром «Принцесса Анастасия». Бюджет проекта составил 3,3 млн евро, из них грант ЕС — 2,6 млн евро. Правда, пока инфраструктура остается невостребованной. Из-за пандемии круизное и паромное сообщение прервалось, а из-за спецоперации на Украине так и не возобновилось. С 2020 года «Принцесса Анастасия» используется как плавучая гостиница в Мурманске. Иностранные лайнеры в порт не заходят.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

