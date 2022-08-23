«Росатом» подал иски на 3 млрд долларов после разрыва контракта на строительство АЭС в Финляндии

Госкорпорация «Росатом» подала шесть исков на три миллиарда долларов после разрыва контракта на строительство АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии. Об этом 22 августа заявили в компании.



«Информация, содержащаяся в интервью г-на Иоакима Шпехта (гендиректор финской Fennovoima) о том, что Росатом «еще не начал официальный процесс» [юридического разбирательства], не соответствуют действительности», — цитирует сообщение «Интерфакс».