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    «Росатом» подал иски на 3 млрд долларов после разрыва контракта на строительство АЭС в Финляндии

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    Госкорпорация «Росатом» подала шесть исков на три миллиарда долларов после разрыва контракта на строительство АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии. Об этом 22 августа заявили в компании.

    «Информация, содержащаяся в интервью г-на Иоакима Шпехта (гендиректор финской Fennovoima) о том, что Росатом «еще не начал официальный процесс» [юридического разбирательства], не соответствуют действительности», — цитирует сообщение «Интерфакс».

    Ранее заказчик строительства АЭС, финская компания Fennovoima Oy, подала к «Росатому» иск на общую сумму порядка 2 миллиардов евро.

    Fennovoima расторгла контракт на строительство АЭС с «дочкой» «Росатома» Raos Project OY в начале мая. Затем она отозвала заявку на получение лицензии на возведение АЭС, работы были остановлены.

    «Росатом» и Fennovoima в конце 2013 года подписали контракт на строительство «Ханхикиви-1» на северо-западе Финляндии, в Пюхяйоки. Российской госкорпорации принадлежат 34 % проекта, еще 66 % — финским акционерам. Стоимость проекта оценивалась в € 7–7,5 млрд.

    Проект «Ханхикиви-1» предусматривал строительство в Пюхяйоки одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1 200 МВт. Ввести АЭС в эксплуатацию планировали в 2029 году. По признанию руководства Fennovoima, отказ от работы с «Росатомом» окажет значительное влияние на сотрудников финской компании.

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