Финская компания Fennovoima расторгла контракт с «Росатомом» на строительство АЭС в Финляндии

Финская проектная компания Fennovoima расторгла EPC-контракт с финской «дочкой» российского «Росатома» Raos Project OY на строительство АЭС «Ханхикиви-1». Об этом 2 мая сообщается на сайте компании.
Это значит, что сотрудничество с Raos Project прекращается «с немедленным вступлением в силу», вместе с работами по проектированию и лицензированию, а также с работами на площадке «Ханхикиви-1», говорится в заявлении Fennovoima.
В релизе отмечается, что причиной разрыва стали задержки и неспособность Raos Project выполнить проект. Заказчик работ заявил, что боевые действия на Украине усугубили риски для проекта, а подрядчик не смог их снизить.
Проект «Ханхикиви-1» предусматривал строительство в Пюхяйоки одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 Мвт. Сейчас он находится на этапе лицензирования и подготовительных работ на стройплощадке. Ввести АЭС в эксплуатацию планировали в 2029 году. По признанию руководства Fennovoima, отказ от работы с «Росатомом» окажет значительное влияние на сотрудников финской компании.