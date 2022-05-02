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    Финская компания Fennovoima расторгла контракт с «Росатомом» на строительство АЭС в Финляндии

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    Финская проектная компания Fennovoima расторгла EPC-контракт с финской «дочкой» российского «Росатома» Raos Project OY на строительство АЭС «Ханхикиви-1». Об этом 2 мая сообщается на сайте компании.

    Это значит, что сотрудничество с Raos Project прекращается «с немедленным вступлением в силу», вместе с работами по проектированию и лицензированию, а также с работами на площадке «Ханхикиви-1», говорится в заявлении Fennovoima.

    В релизе отмечается, что причиной разрыва стали задержки и неспособность Raos Project выполнить проект. Заказчик работ заявил, что боевые действия на Украине усугубили риски для проекта, а подрядчик не смог их снизить.

    Проект «Ханхикиви-1» предусматривал строительство в Пюхяйоки одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 Мвт. Сейчас он находится на этапе лицензирования и подготовительных работ на стройплощадке. Ввести АЭС в эксплуатацию планировали в 2029 году. По признанию руководства Fennovoima, отказ от работы с «Росатомом» окажет значительное влияние на сотрудников финской компании.

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