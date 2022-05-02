Финская компания Fennovoima расторгла контракт с «Росатомом» на строительство АЭС в Финляндии

Финская проектная компания Fennovoima расторгла EPC-контракт с финской «дочкой» российского «Росатома» Raos Project OY на строительство АЭС «Ханхикиви-1». Об этом 2 мая сообщается на сайте компании.



Это значит, что сотрудничество с Raos Project прекращается «с немедленным вступлением в силу», вместе с работами по проектированию и лицензированию, а также с работами на площадке «Ханхикиви-1», говорится в заявлении Fennovoima.

В релизе отмечается, что причиной разрыва стали задержки и неспособность Raos Project выполнить проект. Заказчик работ заявил, что боевые действия на Украине усугубили риски для проекта, а подрядчик не смог их снизить.