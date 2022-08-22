Заказчик строительства АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии подал в суд на «Росатом»

Финская проектная компания Fennovoima Oy, которая выступает заказчиком строительства АЭС «Ханхикиви-1» по проекту «Росатома», подала к российской госкорпорации иск на общую сумму порядка 2 млрд евро. Об этом со ссылкой на исполнительного директора Fennovoima Йоахима Шпехта сообщает газета Helsingin Sanomat.
По данным издания, в указанную сумму входят возвращение выплаченного финской стороной аванса в размере 800 млн евро и платежи по процентам ещё на 200 млн евро. При этом в Fennovoima уверены, что иск российской стороны на аналогичную сумму — вопрос времени.
«Фонтанка» писала, что в середине июня российская сторона собиралась выставить Финляндии счёт за потраченные РФ средства на проект АЭС «Ханхикиви-1».
В начале мая финская проектная компания Fennovoima расторгла контракт с «дочкой» российского «Росатома» Raos Project OY на строительство АЭС «Ханхикиви-1». Позже компания отозвала заявку на получение лицензии на возведение АЭС. Работы были остановлены.