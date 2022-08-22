Заказчик строительства АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии подал в суд на «Росатом»

Финская проектная компания Fennovoima Oy, которая выступает заказчиком строительства АЭС «Ханхикиви-1» по проекту «Росатома», подала к российской госкорпорации иск на общую сумму порядка 2 млрд евро. Об этом со ссылкой на исполнительного директора Fennovoima Йоахима Шпехта сообщает газета Helsingin Sanomat.



По данным издания, в указанную сумму входят возвращение выплаченного финской стороной аванса в размере 800 млн евро и платежи по процентам ещё на 200 млн евро. При этом в Fennovoima уверены, что иск российской стороны на аналогичную сумму — вопрос времени.

