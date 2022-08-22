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    Заказчик строительства АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии подал в суд на «Росатом»

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    Финская проектная компания Fennovoima Oy, которая выступает заказчиком строительства АЭС «Ханхикиви-1» по проекту «Росатома», подала к российской госкорпорации иск на общую сумму порядка 2 млрд евро. Об этом со ссылкой на исполнительного директора Fennovoima Йоахима Шпехта сообщает газета Helsingin Sanomat.

    По данным издания, в указанную сумму входят возвращение выплаченного финской стороной аванса в размере 800 млн евро и платежи по процентам ещё на 200 млн евро. При этом в Fennovoima уверены, что иск российской стороны на аналогичную сумму — вопрос времени.

    «Фонтанка» писала, что в середине июня российская сторона собиралась выставить Финляндии счёт за потраченные РФ средства на проект АЭС «Ханхикиви-1».

    В начале мая финская проектная компания Fennovoima расторгла контракт с «дочкой» российского «Росатома» Raos Project OY на строительство АЭС «Ханхикиви-1». Позже компания отозвала заявку на получение лицензии на возведение АЭС. Работы были остановлены.

    «Росатом» и Fennovoima в конце 2013 года подписали контракт на строительство «Ханхикиви-1» на северо-западе Финляндии, в Пюхяйоки. Российской госкорпорации принадлежат 34 % проекта, еще 66 % — финским акционерам. Стоимость проекта оценивалась в € 7–7,5 млрд.

    Проект «Ханхикиви-1» предусматривал строительство в Пюхяйоки одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1 200 МВт. Ввести АЭС в эксплуатацию планировали в 2029 году. По признанию руководства Fennovoima, отказ от работы с «Росатомом» окажет значительное влияние на сотрудников финской компании.

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