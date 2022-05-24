Финляндия отозвала заявку на строительство совместной с «Росатомом» АЭС в Пюхяйоки

Финская компания Fennovoima, которая в начале этого месяца расторгла контракт с RAOS Project («дочка» «Росатома») на строительство атомной электростанции «Ханхикиви-1», отозвала заявку на получение лицензии на возведение АЭС.



В заявлении компании, опубликованном 24 мая, говорится, что Fennovoima сосредоточится на «сохранении территории Пюхяйоки». «Работы на площадке в Пюхяйоки, связанные с контрактом, остановлены, и теперь Fennovoima сосредоточена на обеспечении безопасности в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Некоторые работы Fennovoima будут завершены в ближайшие недели»,— добавили в компании.

