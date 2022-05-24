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    Финляндия отозвала заявку на строительство совместной с «Росатомом» АЭС в Пюхяйоки

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    37 комментариев

    Финская компания Fennovoima, которая в начале этого месяца расторгла контракт с RAOS Project («дочка» «Росатома») на строительство атомной электростанции «Ханхикиви-1», отозвала заявку на получение лицензии на возведение АЭС.

    В заявлении компании, опубликованном 24 мая, говорится, что Fennovoima сосредоточится на «сохранении территории Пюхяйоки». «Работы на площадке в Пюхяйоки, связанные с контрактом, остановлены, и теперь Fennovoima сосредоточена на обеспечении безопасности в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Некоторые работы Fennovoima будут завершены в ближайшие недели»,— добавили в компании.

    Напомним, «Росатом» и Fennovoima в конце 2013 года подписали контракт на строительство «Ханхикиви-1» на северо-западе Финляндии в Пюхяйоки. Российской госкорпорации принадлежит 34 % проекта, еще 66 % — финским акционерам. Стоимость проекта оценивалась в €7–7,5 млрд.

    О расторжении контракта на строительство АЭС «Ханхикиви-1» между Fennovoima и финской «дочкой» «Росатома» Raos Project OY стало известно 2 мая. В российской госкорпорации это решение вызвало разочарование.

    Проект «Ханхикиви-1» предусматривал строительство в Пюхяйоки одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 Мвт. Сейчас он находится на этапе лицензирования и подготовительных работ на стройплощадке. Ввести АЭС в эксплуатацию планировали в 2029 году. По признанию руководства Fennovoima, отказ от работы с «Росатомом» окажет значительное влияние на сотрудников финской компании.

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    Комментарии (37)

    Алик-1
    АЭС нельзя вот так взять и прекратить. Решение принимается на много десятилетий вперёд, включая строительство, работу станции, перезарядку топлива, вывоз отходов, остановку реакторов и консервацию. Но если прикажут из-за океана, то можно. После нас хоть потоп
    265056402
    Сломать её надо, и скрутить на эти 30% оборудования. А то нафиг им. Пусть музей там устроят.
    Карабас Барабас
    Вопрос приоритетов.
    Комфорт не только от финансовой выгоды зависит, и от окружения, от круга общения.
    Ну не нравится им сосед, не хотят они с нами дел иметь.
    Право имеют и им пользуются.
    А мы только вопим, как им плохо будет без нас.
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