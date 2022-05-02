Решение финнов расторгнуть контракт на строительство АЭС вызвало в «Росатоме» разочарование

Решение менеджмента финской Fennovoima расторгнуть контракт на строительство АЭС «Ханхикиви-1» с входящей в «Росатом» RAOS Project вызывает «искреннее разочарование». Об этом 2 мая говорится в заявлении госкорпорации.



«Основания такого решения абсолютно непонятны. Проект прогрессирует, налажена командная работа заказчика и подрядчика, о чем акционерам компании и в СМИ неоднократно сообщал генеральный директор компании Fennovoima», — сообщается в нем.