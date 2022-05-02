    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 8

    5 м/с, зап

    759мм

    45%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd71.02eur74.56
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Решение финнов расторгнуть контракт на строительство АЭС вызвало в «Росатоме» разочарование

    2653
    6 комментариев

    Решение менеджмента финской Fennovoima расторгнуть контракт на строительство АЭС «Ханхикиви-1» с входящей в «Росатом» RAOS Project вызывает «искреннее разочарование». Об этом 2 мая говорится в заявлении госкорпорации.

    «Основания такого решения абсолютно непонятны. Проект прогрессирует, налажена командная работа заказчика и подрядчика, о чем акционерам компании и в СМИ неоднократно сообщал генеральный директор компании Fennovoima», — сообщается в нем.

    В госкорпорации отмечают, что решение о прекращении контракта руководством Fennovoima было сделано без детального обсуждения на уровне акционеров проекта, крупнейшим из которых, с долей 34 %, является 100-процентная «дочка» «Росатома» RAOS Voima. «Росатом» оставляет за собой право отстаивать свои интересы в соответствии с действующими контрактами и действующим законодательством.

    Проектная компания Fennovoima 2 мая заявила о расторжении контракта на строительство АЭС «Ханхикиви-1» на площадке в Пюхяйоки с финской «дочкой» «Росатома». Среди причин она назвала задержки и неспособность подрядчика выполнить проект.

    В госкорпорации ответили, что RAOS Project добросовестно выполняет свои обязательства, основные документы, необходимые для выдачи лицензии на сооружение АЭС, были переданы заказчику в прошлом году. Ожидалось, что в апреле-мае Fennovoima передаст их регулятору.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (6)

    VKuser192906306
    Покусывая дужку очков ..." Проект то может и прогрессирует...", но активно регрессирует другое...Чуть дужку не откусил...
    vic_5e4cd1938d1a8
    "основные документы ... были переданы заказчику в прошлом году. Ожидалось, что в апреле-мае Fennovoima передаст их регулятору"
    На передачу документов между заинтересованными сторонами минимум 4-5 месяцев?!? Передать документы?! Если что, про изучение документов ничего не сказано. Просто передать ... на это нужно 4-5 месяцев!?
    TheBest
    Похоже нашли бесплатную рабочую силу
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close