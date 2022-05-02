Решение финнов расторгнуть контракт на строительство АЭС вызвало в «Росатоме» разочарование

Решение менеджмента финской Fennovoima расторгнуть контракт на строительство АЭС «Ханхикиви-1» с входящей в «Росатом» RAOS Project вызывает «искреннее разочарование». Об этом 2 мая говорится в заявлении госкорпорации.
«Основания такого решения абсолютно непонятны. Проект прогрессирует, налажена командная работа заказчика и подрядчика, о чем акционерам компании и в СМИ неоднократно сообщал генеральный директор компании Fennovoima», — сообщается в нем.
В госкорпорации отмечают, что решение о прекращении контракта руководством Fennovoima было сделано без детального обсуждения на уровне акционеров проекта, крупнейшим из которых, с долей
Проектная компания Fennovoima 2 мая заявила о расторжении контракта на строительство АЭС «Ханхикиви-1» на площадке в Пюхяйоки с финской «дочкой» «Росатома». Среди причин она назвала задержки и неспособность подрядчика выполнить проект.
В госкорпорации ответили, что RAOS Project добросовестно выполняет свои обязательства, основные документы, необходимые для выдачи лицензии на сооружение АЭС, были переданы заказчику в прошлом году. Ожидалось, что в апреле-мае Fennovoima передаст их регулятору.