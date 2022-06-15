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    Россия потребует от Финляндии возместить затраты на проект АЭС

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    8 комментариев

    Финляндии выставят счет за потраченные Россией средства на проект АЭС «Ханхикиви-1». Об этом 15 июня заявил гендиректор корпорации «Росатом» Алексей Лихачев на полях Петербургского международного экономического форума.

    «Все деньги, которые были затрачены в Финляндии, будут выставлены в счет», — сказал он (цитата по РИА Новости).

    По словам Лихачева, конструкция отказа со стороны Хельсинки «уязвима юридически, не выдерживает никакой критики с точки зрения управленческих решений, экономической целесообразности, абсолютно политизирована».

    «Парадокс состоит в том, что нам направлено заключение о расторжении контракта от имени совета директоров (компании), где у нас 34 процента. Нас даже не позвали на это заседание», — заявил гендиректор.

    В начале мая финская проектная компания Fennovoima расторгла контракт с «дочкой» российского «Росатома» Raos Project OY на строительство АЭС «Ханхикиви-1». Позже компания отозвала заявку на получение лицензии на возведение АЭС. Работы были остановлены.

    «Росатом» и Fennovoima в конце 2013 года подписали контракт на строительство «Ханхикиви-1» на северо-западе Финляндии, в Пюхяйоки. Российской госкорпорации принадлежат 34 % проекта, еще 66 % — финским акционерам. Стоимость проекта оценивалась в € 7–7,5 млрд.

    Проект «Ханхикиви-1» предусматривал строительство в Пюхяйоки одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1 200 МВт. Ввести АЭС в эксплуатацию планировали в 2029 году. По признанию руководства Fennovoima, отказ от работы с «Росатомом» окажет значительное влияние на сотрудников финской компании.

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    Комментарии (8)

    AEG1
    А как насчет вернуть денежки или самолеты тем, у кого их в лизинг брали ? Или, как обычно, #вынепонялиэтодругое ?
    Дежурный по объединению
    Скажите, а можно вот сделать также с проектами монорельса вдоль Ветеранов, аэроэкспрессом в Пулково имени Достоевского, канатной дороги в Кудрово?
    муматор
    через ЕСПЧ будут требовать?
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