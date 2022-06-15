Россия потребует от Финляндии возместить затраты на проект АЭС

«Все деньги, которые были затрачены в Финляндии, будут выставлены в счет», — сказал он (цитата по РИА Новости ).

Финляндии выставят счет за потраченные Россией средства на проект АЭС «Ханхикиви-1». Об этом 15 июня заявил гендиректор корпорации «Росатом» Алексей Лихачев на полях Петербургского международного экономического форума.

По словам Лихачева, конструкция отказа со стороны Хельсинки «уязвима юридически, не выдерживает никакой критики с точки зрения управленческих решений, экономической целесообразности, абсолютно политизирована».

«Парадокс состоит в том, что нам направлено заключение о расторжении контракта от имени совета директоров (компании), где у нас 34 процента. Нас даже не позвали на это заседание», — заявил гендиректор.



В начале мая финская проектная компания Fennovoima расторгла контракт с «дочкой» российского «Росатома» Raos Project OY на строительство АЭС «Ханхикиви-1». Позже компания отозвала заявку на получение лицензии на возведение АЭС. Работы были остановлены.

