Allegro — на металлолом? Сможет ли экспериментальный поезд выехать из финского тупика

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





После заявления финской VR о списании «Аллегро» «Фонтанка» вспомнила его последний рейс и попыталась узнать, есть ли у поезда шансы возобновить рейсы между Хельсинки и Петербургом.

Финский государственный железнодорожный оператор VR сообщил о списании поездов «Аллегро» в своей финансовой отчетности за первое полугодие 2022 года.

«Группа списала весь подвижной состав Allegro, имеющий отношение к перевозкам на восточном направлении, а также запасные части на сумму 45,4 млн евро», — говорится в сообщении.



Петербуржцы встретили известие со смешанными чувствами. Часть горожан предалась ностальгии по ушедшей эпохе и оплакивала нереализованные планы. «Жаль, хороший был поезд. Наверное, лучший из всех, что ездил по территории РФ», — пишет в комментариях один из читателей «Фонтанки». «Эххх… помню, как перед самым ковидом в конце февраля в первый раз на нём проехался. Очень понравилось. Мечтал, как после ковида с женой будем ездить в Хельсинки заниматься шопингом, больше этому не сбыться», — сообщает другой. Жители Петербурга предлагают найти поезду новое применение и наладить с его помощью сообщение с Карелией.

«Надо попробовать выкупить и запустить на линии Петербург — Петрозаводск, Сортавала», — пишет один из пользователей. Другие отмечают, что состав находится у финской стороны, и сомневаются, что экспериментальный двухсистемник будет востребован на вторичном рынке. «На металлолом, в лучшем случае, он отправится», — резюмирует еще один читатель. Впрочем, некоторые петербуржцы нашли в известии позитив: «Есть и плюс. Не стоять в пробке на переезде на Уделке полчаса, пропуская "Аллегро"».

Как уходил «Аллегро»



Поезд «Аллегро» впервые связал Петербург и Хельсинки в декабре 2010 года. После 10 лет эксплуатации сообщение было прервано в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Оно возобновилось лишь в декабре 2021 года. После остановки авиасообщения между Россией и странами ЕС из-за спецоперации на Украине спрос на поезд заметно вырос. В условиях закрытых тогда сухопутных границ «Аллегро» позволял попасть в Европу по обычной туристической визе при наличии европейского прививочного сертификата или, в случае транзита, с ПЦР.



Но финские власти решили, что дальнейшее использование состава нецелесообразно: 27 марта ушел последний поезд. Корреспондент «Фонтанки» заскочил в последний вагон уходящего из Петербурга «Аллегро» и выслушал истории путешественников.

Большинство пассажиров прощального рейса оказались обычными туристами, которые воспользовались возможность посетить страны Европы, как только это стало возможным из-за коронавирусных послаблений. Другие ехали за европейским прививочным сертификатом, надеясь потом путешествовать без ограничений.

Многие пассажиры из других регионов признались, что воспользовались «Аллегро» в первый раз как единственной доступной «форточкой» в Европу. Немало было и тех, кто ехал навестить родственников за границей, а также на учебу и на работу в Европе. В общем, связи России и Европы оказались куда крепче, чем погоня за устрицами и фуа-гра, а среди тех, кто отправился в Финляндию с билетом в один конец, не нашлось готовых раз и навсегда их разорвать. Но если путешественники весной еще были полны оптимизма и шутили про «путь из варяг в греки», то сотрудники состава провожали его в последний путь со слезами на глазах. Подробнее о том, как это было, читайте в репортаже «Фонтанки».



Что значит списание?

«Фонтанка» направила в VR запрос о дальнейшей судьбе поезда, но в компании сообщили, что к сказанному в отчетности пока добавить ничего не могут.

Если отталкиваться от текста документа, то можно заключить, что «списание» в данном случае — сугубо бухгалтерский термин, который позволяет отразить потери от неиспользуемого актива. То есть о физическом отправлении в утиль речи пока не идет.



Вероятно, после прекращения движения в марте 2022 года состав все еще стоит на запасном пути.

В отчетности также указывается, что за владение и лизинг поездов Allegro отвечала компания Oy Karelian Trains Ltd, совместное предприятие VR и РЖД, тогда как за техническое обслуживание отвечала финская VR FleetCare.

VR Group также сообщает, что начала переговоры, в ходе которых «продаст свои ассоциированные компании и дочерние компании, связанные с восточными грузовыми перевозками». На вопрос, входит ли в планы продажи также Oy Karelian Trains Ltd, в VR не ответили.

Однако технические особенности поезда (ширина колеи «Аллегро» 1522 мм) позволяют ему работать либо в Финляндии (стандарт 1524 мм), либо в России (стандарт 1520 мм). А вот в других странах Европы, где используется колея 1435 мм, применение поезда маловероятно. Учитывая год постройки, его более основательная реконструкция вряд ли экономически целесообразна.



«Фонтанка» направила запрос в РЖД о заинтересованности в выкупе доли VR в совместном предприятии и перспективах использования поезда в России, но не получила комментарий на момент публикации.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

