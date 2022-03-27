Осторожно, закрываются. Как уходил из Петербурга последний «Аллегро»

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Пообщавшись пассажирами «Аллегро», «Фонтанка» готова заявить, что связи России и Европы оказались куда крепче, чем погоня за устрицами и фуагра. Но среди тех, кто отправился в Финляндию с билетом в один конец, не нашлось готовых раз и навсегда их разорвать. Путешественники строят обходные маршруты, шутят про путь «из варяг в греки», вспоминают «путевые дворцы» для путешествия на перекладных, но верят, что все наладится. Есть и хорошие новости: рубль в буфете «Аллегро» заметно укрепился.

За час до отправления «Аллегро» зал терминала Финляндского вокзала уже полон. Проверка документов проходит мгновенно — беглый осмотр визы, сканирование европейского прививочного сертификата — и добро пожаловать на борт. «Маску снимать не надо, это вы пограничникам в поезде будете показывать», — отмахивается сотрудник. Все предельно доброжелательно, спокойно и буднично. На табло прибытия — вечерний рейс из Хельсинки. Но на самом деле, он не состоится.



27 марта — финальный день для железнодорожного сообщения между Петербургом и Хельсинки: последний поезд из столицы Финляндии отбыл в 10:57, два последних рейса из Северной столицы — в 11:30 и 15:30. Еще месяц назад финская железнодорожная компания VR заявляла, что несмотря на санкции поезда будут ходить, и совсем недавно говорила о планах увеличить частоту с двух до трех рейсов в день. Однако 24 марта министр по делам Европы и управлению собственностью Финляндии Тютти Тюппурайнен направила VR Group уведомление о нецелесообразности дальнейшей эксплуатации «Аллегро». До этого поезда ходили, чтобы финские граждане смогли уехать из России, пояснила министр.

Корреспондент «Фонтанки» не увидел среди пассажиров последнего поезда иностранцев. Большинство пассажиров — россияне лет 25–40. Многие отправились в путь с большими чемоданами. Но, судя по отсутствию нервозности, а также детей и домашних животных можно предположить, что цель поездки — отнюдь не экстренная релокация или эвакуация пресловутой «пятой колонны».



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Путешественники охотно делятся своими историями. Они рассказывают, что едут навестить друзей в Финляндии или других странах Европы. Кто-то отправился в долгожданный отпуск, как только это стало возможным из-за коронавирусных послаблений. Другие только едут за европейским прививочным сертификатом, надеясь потом путешествовать без ограничений. Многие пассажиры — не из Петербурга и признаются, что воспользовались «Аллегро» в первый раз как единственной доступной «форточкой» в Европу.

После начала спецоперации на Украине страны Европы закрыли небо для российских самолетов, а Россия в ответ закрыла свое. Сухопутные границы непроницаемы для обычного туриста еще с начала пандемии. Уехать на автобусе или машине в Финляндию или Эстонию можно только по специальным основаниям: на работу, учебу, при наличии ВНЖ и недвижимости, а также с медицинскими целями. «Аллегро» же позволял попасть в Европу по обычной туристической визе при наличии европейского прививочного сертификата или, в случае транзита, с ПЦР.



«Фонтанка.ру»

«Я еду в Австрию — там муж учится, а я живу в России, у меня нет ВНЖ», — рассказывает москвичка Татьяна. По ее словам, ездить за рубеж в последнее время удавалось не очень часто, так как все было закрыто из-за ковида. «Я сделала прививку только недавно в Сербии и пока никуда не удалось съездить», — говорит она. По словам девушки, она до этого не путешествовала на «Аллегро», но планировала им пользоваться. «Другого варианта пока нет, наверное, буду через Сербию и Турцию», — рассуждает она.

Андрей путешествует с подругой из Москвы в Загреб транзитом через Финляндию. «Еду ставить вторую дозу «Пфайзер», планировали еще до начала спецоперации, но российская авиакомпания отменила рейс. Искали бюджетные пути, чтобы добраться, самым доступным способом оказалась Финляндия», — говорит он. Билеты Андрей покупал за несколько недель и лишь накануне узнал, что обратный рейс не состоится. «Мы в замешательстве и не знаем, как мы дальше будем добираться», — комментирует он. Молодой человек решил не отказываться от поездки, но вот планы для дальнейших путешествий теперь под угрозой.



«После прививки мы хотели поехать в Финляндию уже как туристы, а через Финляндию можно было выезжать в другие страны при наличии визы», — делится планами Андрей и тут же переходит от личного к общему. «Я считаю, что это очень негативно скажется на нас как на российских гражданах. Путешествие одно, а когда бизнес-связи — это другое. Компании будут тратить больше денег на «Турецкие авиалинии», чтобы поддерживать бизнес-связи с Европой, это большие затраты, а значит, больше стоимость товара», — рассуждает он.

Алена едет в Испанию на неделю к друзьям. В «Аллегро» не в первый раз. «Очень плохо, что отменяется, печально. Пока не знаю, как возвращаться — пешком пойдем», — иронизирует она. Но ситуация расстраивает девушку. «Не представляю, как путешествовать. Причем здесь простые люди? Это, конечно, все очень плохо», — делится она.

Юлия с компанией летит в Стокгольм. До этого пользовалась самолетами, но после прекращения авиасообщения «Аллегро» оказался более удобным и доступным вариантом. Как будет возвращаться, пока не решила — автобусом или через Стамбул и другие хабы.



— Но там же совсем другие цены на билеты! (например, перелет из Петербурга в Анталью 1 апреля обойдется от 467 евро в один конец. — Прим. ред)

— Как есть, — вздыхает девушка.

Сергей едет в Финляндию навестить родителей. В «Аллегро» второй раз в жизни, до этого всегда путешествовал на машине. Но отказываться от визитов не намерен. «Есть сложности, но решаемые», — отмечает он.

За полчаса до отправления подают поезд. Пока пассажиры раскладывают багаж и ищут свои места, отправляюсь в вагон-ресторан. Пассажиров еще не обслуживают, но зато можно посмотреть, какой нынче курс. Оказывается, что последние две недели российская валюта укрепилась не только у ЦБ, но и в буфете «Аллегро». Сейчас курс был 170 рублей за 1 евро, тогда как с 9 по 15 марта евро стоил 203,83 рубля.

«Грустно просто до слез», — говорит одна работниц другой, вероятно, имея в виду отмену сообщения, лишь недавно восстановленного после пандемийного простоя. Но попытку девушки рассказать об эмоциях журналисту пресекает начальство: «Давать комментарии прессе не положено, пройдите к своему месту».

