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Поезд «Аллегро» установил свой курс рубля. Посмотрите, сколько на самом деле стоит российская валюта

Буфет поезда «Аллегро», который продолжает курсировать между Петербургом и Хельсинки, установил свой курс российской валюты.

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Как передает корреспондент «Фонтанки», с 9 марта по 15 марта стоимость евро зафиксирована на уровне 203,83 рубля.

Фото: читатель «Фонтанки»
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Таким образом, к примеру, кружка черного кофе за 2,5 евро обойдется в 510 рублей.

Курс в «Аллегро» более выгоден, чем в обменных пунктах, работающих в Финляндии. К примеру, в пункте обмена на Фабианинкату, 12, между Северной Эспланадой и центральной улицей Алексантеринкату в Хельсинки рубли можно обменять по курсу 265 рублей за евро. С учетом комиссий за 100 евро попросят 27 318 рублей.

В России сейчас нельзя купить наличную европейскую валюту. До введения новых правил курс ЦБ составлял 115,62 рубля за 1 евро. Сбербанк сейчас предлагает перевести рубли на счёт евро по курсу 153,67 рубля за один евро.

Фото: читатель «Фонтанки»

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Комментарии (34)

виноватобама
а кто то ещё в евро аренду считает)))
Алик-1
Когда евро было около 60, в приграничных магазинах Финки принимали по 80. Зато если взять нынешнюю стоимость бензина в евро (вчера был 2,229) и в РФ, то курс окажется совсем другой. Ничего личного - только бизнес
spb7771250
Приходит как-то условный Киселёв к условному Пескову и говорит: "Требую немедленно повысить мне зарплату до 60 миллионов рублей!" А он ему отвечает: "Ты что, с ума сошёл, совсем одурел, это же шесть евро! Шесть евро!!!"
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