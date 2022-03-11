Поезд «Аллегро» установил свой курс рубля. Посмотрите, сколько на самом деле стоит российская валюта

Как передает корреспондент «Фонтанки», с 9 марта по 15 марта стоимость евро зафиксирована на уровне 203,83 рубля.
Таким образом, к примеру, кружка черного кофе за 2,5 евро обойдется в 510 рублей.
Курс в «Аллегро» более выгоден, чем в обменных пунктах, работающих в Финляндии. К примеру, в пункте обмена на Фабианинкату, 12, между Северной Эспланадой и центральной улицей Алексантеринкату в Хельсинки рубли можно обменять по курсу 265 рублей за евро. С учетом комиссий за 100 евро попросят 27 318 рублей.
В России сейчас нельзя купить наличную европейскую валюту. До введения новых правил курс ЦБ составлял 115,62 рубля за 1 евро. Сбербанк сейчас предлагает перевести рубли на счёт евро по курсу 153,67 рубля за один евро.