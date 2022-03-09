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На такую цену будет ориентироваться черный рынок валюты. Почем рубли меняют на евро в обменнике в центре Хельсинки

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Финские пункты обмена валют продолжают торговать рублем даже несмотря на все катаклизмы. По крайней мере, выставляют на интернет-витринах свои курсы. Они шокируют и радуют одновременно.

Согласно данным одного из сайтов сети обменных пунктов, работающих в Финляндии, рубли можно обменять по курсу 265 рублей за евро. С учетом комиссий за 100 евро попросят 27 318 рублей. Такая цена действительна лишь для одного пункта обмена на Фабианинкату, 12, между Северной Эспланадой и центральной улицей Аксантеринкату.

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Это значительно выше и официального курса ЦБ (115,62) и реальных курсов обмена в российских банках.

В то же время стоит отметить, что даже такой высокий курс — для многих стал хорошей новостью. К примеру, белорусские рубли и украинские гривны в финских обменниках не берут вообще ни по какой цене. По ним есть курс только продажи.

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Комментарии (9)

ВладиславA.
Можно евро у них поменять на рубли?
W Bons
так все равно не пускают
муматор
ах-ха-ха, очередной прорыв! Даже в СССР подобного не было, превзошли-с.
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