На такую цену будет ориентироваться черный рынок валюты. Почем рубли меняют на евро в обменнике в центре Хельсинки

Финские пункты обмена валют продолжают торговать рублем даже несмотря на все катаклизмы. По крайней мере, выставляют на интернет-витринах свои курсы. Они шокируют и радуют одновременно.

Согласно данным одного из сайтов сети обменных пунктов, работающих в Финляндии, рубли можно обменять по курсу 265 рублей за евро. С учетом комиссий за 100 евро попросят 27 318 рублей. Такая цена действительна лишь для одного пункта обмена на Фабианинкату, 12, между Северной Эспланадой и центральной улицей Аксантеринкату.