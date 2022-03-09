Доллар стал дороже евро. Клиенты Сбербанка и Альфа-банка жалуются на «аномальные» курсы снятия наличной валюты

Сбербанк и Альфа-банк предложили своим клиентам переводить сбережения, хранящиеся в евро, в доллары по завышенному курсу. Так, онлайн-приложение Сбера 9 марта позволяет конвертировать валюту по курсу 1,17 евро за 1 доллар, хотя официальный кросс-курс составляет 0,9 евро. То есть во всем мире американская валюта дешевле европейской, а в России оказалась дороже.

В кредитной организации на момент публикации не ответили на запрос «Фонтанки». По словам другого клиента Сбербанка, столкнувшегося с такой же ситуацией, в отделении ему объяснили это тем, что конвертация пойдет не напрямую, а через рубли. Курс покупки валюты у банка гораздо ниже цены продажи. Согласно сайту Сбербанка, кредитная организация покупает евро за 120,46 рубля, а продает доллары за 139 рублей.

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Клиенты Альфа-банка столкнулись с такой же аномалией. Петербурженка Екатерина перевела деньги со своего счета в евро в доллары, однако вместо заявленного курса 1 евро = 1,16 доллара транзакция прошла по курсу 1 доллар = 1,16 евро. За 3 910 евро вместо 4 500 долларов на счет зачислилось всего 3 380 долларов. Добиться у банка ответа, куда потерялась 1 000 долларов, девушке не удалось. «К поддержке не пробиться, отвечают боты», — говорит она. По словам Екатерины, через два часа ей удалось получить ответ от живого сотрудника, но он лишь пообещал в течение недели разобраться с ситуацией. «Очень, конечно, интересно, что это за курс за такой, что доллар стоит дороже евро! Натуральный грабеж, и к тому же без предупреждения», — негодует девушка.

В пресс-службе Альфа-банка объяснили ситуацию техническим сбоем. «В случае индивидуальных обращений клиентов это единичные случаи — смотрим, возвращаем разницу», — заявили в компании.

Клиенты других банков пока не сообщают о подобных проблемах. Например, ВТБ готов обменять 1 евро на 1,06 доллара.

