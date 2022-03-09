Доллар стал дороже евро. Клиенты Сбербанка и Альфа-банка жалуются на «аномальные» курсы снятия наличной валюты

Сбербанк и Альфа-банк предложили своим клиентам переводить сбережения, хранящиеся в евро, в доллары по завышенному курсу. Так, онлайн-приложение Сбера 9 марта позволяет конвертировать валюту по курсу 1,17 евро за 1 доллар, хотя официальный кросс-курс составляет 0,9 евро. То есть во всем мире американская валюта дешевле европейской, а в России оказалась дороже.
В кредитной организации на момент публикации не ответили на запрос «Фонтанки». По словам другого клиента Сбербанка, столкнувшегося с такой же ситуацией, в отделении ему объяснили это тем, что конвертация пойдет не напрямую, а через рубли. Курс покупки валюты у банка гораздо ниже цены продажи. Согласно сайту Сбербанка, кредитная организация покупает евро за 120,46 рубля, а продает доллары за 139 рублей.
Клиенты Альфа-банка столкнулись с такой же аномалией. Петербурженка Екатерина перевела деньги со своего счета в евро в доллары, однако вместо заявленного курса 1 евро = 1,16 доллара транзакция прошла по курсу 1 доллар = 1,16 евро. За 3 910 евро вместо 4 500 долларов на счет зачислилось всего 3 380 долларов. Добиться у банка ответа, куда потерялась 1 000 долларов, девушке не удалось. «К поддержке не пробиться, отвечают боты», — говорит она. По словам Екатерины, через два часа ей удалось получить ответ от живого сотрудника, но он лишь пообещал в течение недели разобраться с ситуацией. «Очень, конечно, интересно, что это за курс за такой, что доллар стоит дороже евро! Натуральный грабеж, и к тому же без предупреждения», — негодует девушка.
В пресс-службе Альфа-банка объяснили ситуацию техническим сбоем. «В случае индивидуальных обращений клиентов это единичные случаи — смотрим, возвращаем разницу», — заявили в компании.
Клиенты других банков пока не сообщают о подобных проблемах. Например, ВТБ готов обменять 1 евро на 1,06 доллара.
Напомним, с 9 марта в России впервые в новейшей истории ограничили свободное обращение валюты. Согласно новым правилам, опубликованным ЦБ, банкам запрещается продавать валюту. Снимать со своих валютных счетов физлица могут не более 10 тысяч долларов, независимо от валюты счета. Если валюты больше — остаток можно получить на руки в рублях.