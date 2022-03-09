В России больше нельзя покупать валюту

Банк России ввел ограничение на продажу и выдачу валюты со счетов физлиц. Согласно новым правилам, которые действуют с 9 марта, банкам запрещатся продавать валюту. Снимать со своих валютных счетов они могут не более 10 тысяч долларов, назвисимо от валюты счета. Действие этого правила будет длиться до 9 сентября 2022 года. "Все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до 10 тыс. долларов США в наличной валюте, а остальные средства – в рублях по рыночному курсу на день выдачи", - объясняется в заявлении Банка России.



Получать валюту со своих счетов можно будет только в кассах банка, уточняет регулятор. Значит, в банкоматах валюту больше получить будет нельзя. До 9 сентября банки не будут продавать наличную валюту гражданам, обмен будет односторонним: физлилцам можно будет только только оменять свою наличную валюту на рубли. "Получить средства со своих валютных вкладов или счетов могут клиенты всех банков без исключения. Банкам может требоваться несколько дней, для того чтобы привезти необходимую сумму в наличной валюте в конкретное отделение", - информирует ЦБ РФ. "Граждане могут продолжать хранить средства на валютных вкладах или счетах. Все средства сохранены и учтены в валюте, в которой был открыт счет или вклад. Условия по вкладу или счету не меняются. Проценты по вкладам будут начисляться, как обычно, в той валюте, в которой вклад был открыт. Граждане смогут открывать и новые валютные счета и вклады, но снять с них средства, пока действует временный порядок операций с наличной валютой, можно будет в рублях по рыночному курсу на день выдачи", - объяснет Центральный банк.