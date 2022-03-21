Закрытое небо не помеха. Россияне активно уезжают из страны на «Аллегро»

С конца февраля вырос спрос на поездки на высокоскоростном поезде «Аллегро», который курсирует между Петербургом и Хельсинки. Границу ежедневно пересекают от 500 до 900 человек, причем 70% едут именно в Финляндию.
Как сообщает 21 марта пресс-служба Северо-Западного таможенного управления, в связи с закрытым небом изменился состав пассажиропотока.
В декабре, когда после карантинных мер возобновилось движение «Аллегро», границу пересекали в основном россияне с частными поездками и граждане Финляндии — с деловыми и частными. Сейчас уезжает все больше граждан РФ, имеющих вид на жительство за рубежом (чаще в Евросоюзе и США).
Отмечается, что в пересечении границы с Финляндией, в том числе с целью следования в другие страны, могут отказать. Одна из возможных причин — отсутствие справки о прохождении полного курса вакцинации одобренным в ЕС препаратом от COVID-19.
28 февраля финская железнодорожная компания VR проинформировала, что «Аллегро» будет ходить, несмотря на санкции. Спрос на поездки растет, и число рейсов решили увеличить.