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Закрытое небо не помеха. Россияне активно уезжают из страны на «Аллегро»

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С конца февраля вырос спрос на поездки на высокоскоростном поезде «Аллегро», который курсирует между Петербургом и Хельсинки. Границу ежедневно пересекают от 500 до 900 человек, причем 70% едут именно в Финляндию.

Как сообщает 21 марта пресс-служба Северо-Западного таможенного управления, в связи с закрытым небом изменился состав пассажиропотока.

В декабре, когда после карантинных мер возобновилось движение «Аллегро», границу пересекали в основном россияне с частными поездками и граждане Финляндии — с деловыми и частными. Сейчас уезжает все больше граждан РФ, имеющих вид на жительство за рубежом (чаще в Евросоюзе и США).

Отмечается, что в пересечении границы с Финляндией, в том числе с целью следования в другие страны, могут отказать. Одна из возможных причин — отсутствие справки о прохождении полного курса вакцинации одобренным в ЕС препаратом от COVID-19.

28 февраля финская железнодорожная компания VR проинформировала, что «Аллегро» будет ходить, несмотря на санкции. Спрос на поездки растет, и число рейсов решили увеличить.

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Комментарии (14)

Фомальгаут
Эх....То ли дело раньше... Пулково > Люфтганза > Свободный Мир.....
Znatok78
Собственно, вот он реальный уровень поддержки этой "спецоперации" со стороны образованного населения - голосуют ногами, что называется. Кто тут останется строить прекрасное светлое будущее - ну судите сами....
olegos1
Видимо заполненность состава только в сторону финки….обратно пустые
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