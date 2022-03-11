АТОР: «Аллегро» между Хельсинки и Петербургом начнет ходить чаще

Число рейсов поездов «Аллегро» между Хельсинки и Петербургом увеличится в ближайшее время, заявила Ассоциация туроператоров России со ссылкой на финские СМИ и представителей VR.



Как сообщает АТОР 11 марта, каждый день в каждую сторону будут ходить не по два, а по три поезда. Дополнительный поставят на вечернее время в ближайшую неделю. Решение связано с возросшим спросом. До пандемии поезда отправлялись из Петербурга по четыре раза в день.



Как писала «Фонтанка», билеты на «Аллегро» быстро раскупают. А буфет финского поезда установил свой курс российской валюты.

