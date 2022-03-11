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АТОР: «Аллегро» между Хельсинки и Петербургом начнет ходить чаще

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Число рейсов поездов «Аллегро» между Хельсинки и Петербургом увеличится в ближайшее время, заявила Ассоциация туроператоров России со ссылкой на финские СМИ и представителей VR.

Как сообщает АТОР 11 марта, каждый день в каждую сторону будут ходить не по два, а по три поезда. Дополнительный поставят на вечернее время в ближайшую неделю. Решение связано с возросшим спросом. До пандемии поезда отправлялись из Петербурга по четыре раза в день.

Как писала «Фонтанка», билеты на «Аллегро» быстро раскупают. А буфет финского поезда установил свой курс российской валюты.

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Комментарии (6)

маняш го
А как на это смотрит Джозеф Джозефович? У него хоть спросили разрешения?
VOROBEJ
Был и в Хельсинки и в Гусь- Хрустальном.В Гусе на порядок лучше и дешевле.А кормят!
vebber
А в этой буржуйской Финляндии наших ничего не подозревающих туристов будут насильно кормить бургерами и заставлять запивать Кока-колой, а сами будут смеяться, фоткать на Айфон и выкладывать, не побоюсь этого слова, в Инстаграм!!! Нет уж, дудки, никаких Хельсинки, если уж и ехать в турпоездку, то только в Гусь-Хрустальный!
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