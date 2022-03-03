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Уехать из Петербурга в Хельсинки сложно: «‎Аллегро» заполнены

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Билеты на сегодняшние рейсы поезда «‎Аллегро» из Санкт-Петербурга в Хельсинки проданы почти полностью, сообщает 3 марта Yle со ссылкой на финскую государственную железнодорожную компанию VR.

В обратную сторону спрос намного меньше: выкуплена четверть доступных билетов. По данным посольства Финляндии в Москве, большинство финских граждан уже покинули или покидают РФ.

Проезд в «Аллегро» сейчас доступен только гражданам России и Финляндии. VR ведёт переговоры с российской стороной о предоставлении этого права гражданам других стран.

28 февраля VR проинформировала, что «Аллегро» будет ходить, несмотря на санкции. Никаких изменений в железнодорожном сообщении между Петербургом и Хельсинки не будет.

Как уже писала «Фонтанка», цены на ближайшие безвизовые для россиян направления взлетели. Россияне скупают билеты в незакрытые страны.

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Комментарии (5)

265859866
Как в 1917 году бегут от власти большевиков.........
VKuser203216
Ой беда, беда! Садись на электричку и до Выборга, там автобусы , пароходы. Маршрутка бегает со 2-ой Советской?
261261771
С автовокзала уходят автобусы по регулярным маршрутам в Таллинн и Хельсинки.
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