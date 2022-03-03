Уехать из Петербурга в Хельсинки сложно: «‎Аллегро» заполнены

Билеты на сегодняшние рейсы поезда «Аллегро» из Санкт-Петербурга в Хельсинки проданы почти полностью, сообщает 3 марта Yle со ссылкой на финскую государственную железнодорожную компанию VR.
В обратную сторону спрос намного меньше: выкуплена четверть доступных билетов. По данным посольства Финляндии в Москве, большинство финских граждан уже покинули или покидают РФ.
Проезд в «Аллегро» сейчас доступен только гражданам России и Финляндии. VR ведёт переговоры с российской стороной о предоставлении этого права гражданам других стран.
28 февраля VR проинформировала, что «Аллегро» будет ходить, несмотря на санкции. Никаких изменений в железнодорожном сообщении между Петербургом и Хельсинки не будет.
Как уже писала «Фонтанка», цены на ближайшие безвизовые для россиян направления взлетели. Россияне скупают билеты в незакрытые страны.