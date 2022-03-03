One way ticket? Россияне скупают билеты в ближайшие незакрытые страны

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







В Кремле уже опровергли панические слухи о предстоящем введении в России военного положения и запрете на выезд мужчин призывного возраста. «Нет, это «утки». Это все в соцсетях и так далее — это все ходят чистые «утки». Потом граждане их пересылают друг другу и так далее», — заявил 3 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (цитата по «Интерфакс»).

Вряд ли именно эти слухи, а скорее все-таки сократившаяся до минимума сетка маршрутов, привели к тому, что на сайтах авиаперевозчиков сейчас наблюдается ажиотажный спрос на билеты. Несмотря на риски в случае прекращения авиасообщения остаться за границей, люди активно бронируют билеты, в том числе в ближайшее зарубежье, где россиянам не требуется виза, а то и вовсе можно въехать только по российскому паспорту. По состоянию на середину дня третьего марта по многим направлениям доступных билетов на ближайшие дни просто нет.



Для поездки в Турцию нужен загранпаспорт, но не нужна виза. У «Аэрофлота» на 3, 4 и 5 марта нет билетов. На 6 марта есть билет за 31 тысячу рублей через Москву (несколько часов назад система бронирования позволяла купить билет на 5 марта за 87 тысяч рублей). А вот из Стамбула в Петербург можно спокойно улететь за 16 тысяч хоть сегодня.

Впрочем, сайт Turkish Airlines вовсе не позволяет забронировать билет. Линия поддержки говорит, что из-за перегрузки не может соединить с оператором. Мобильное приложение авиакомпании выдает билет бизнес-класса на 6 марта за 1,896 евро.

Агрегатор Aviasales предлагает лететь в Москву «Победой», а затем Nordwind в Стамбул через Казань за 52 тысячи рублей. Однако сегодня рейс в Стамбул этой авиакомпании был отменен из-за угрозы потерять самолет из-за санкций.

Ближайший доступный рейс Air Serbia из Петербурга в Белград (требует загранпаспорт, виза не нужна) доступен на 10 марта за 777 евро (через Москву). «Аэрофлот» предлагает перелет через Москву и Стамбул 6 марта за 76 тысяч рублей. Впрочем, в обратную сторону цены сопоставимые. Однако Air Serbia намерена увеличить количество рейсов по маршруту Москва — Белград. Со следующей недели планируется до 3 рейсов в день.



В Армению можно въехать по российскому паспорту. Самый дешевый билет из Петербурга до Еревана на 3 марта у «Аэрофлота» сейчас стоит 237 066 рублей — с тремя пересадками. Для сравнения: билет из Еревана в Петербург на сегодня стоит всего 16 тысяч рублей (прямой рейс). На 6 марта в столицу Армении есть билеты за 55 тысяч рублей через Москву. На следующей неделе ценник падает уже до 18 тысяч рублей.

В Бишкек из Петербурга 3 марта можно улететь «Аэрофлотом» за 65 тысяч рублей с двумя пересадками, 4 марта — за 38 тысяч рублей с пересадкой в Москве. Для поездки в Киргизию тоже достаточно всего лишь российского паспорта.

Для путешествия в Узбекистан нужен загранпаспорт. Билет «Аэрофлота» из Северной столицы в Ташкент на сегодня через Архангельск и Москву стоит 52,8 тысячи рублей. На 4 марта — 48,7 тысячи рублей с пересадкой в Москве. А 5 марта цена падает и вовсе до 16,5 тысячи рублей.

В Азербайджан тоже можно уехать только с загранпаспортом. Сегодня из Петербурга можно добраться с пересадками в Сыктывкаре и Москве за 64,9 тысячи рублей. 4 марта можно уехать через Москву за 39,5 тысячи рублей.



В Грузию нет прямых рейсов, а на автомобильном транспорте нельзя выехать из-за закрытия сухопутных границ. Полет из Еревана на борту Armenia Aircompany обойдется в 41,3 тысячи рублей. Есть билет на 5 марта. Виза для россиян тоже не требуется.

Не исключено, что ажиотажный спрос на вылет из России создают не только соотечественники, которые решили слетать в отпуск хотя бы в доступные страны, но также и жители соседних государств, которые решили вернуться на родину, опасаясь, что границы будут закрыты, а также те россияне, которые задумались о релокации.

В крупнейших агрегаторах билетов Avialasales и Tutu.ru не ответили на вопрос «Фонтанки» о доле билетов в один конец из общего числа купленных, сославшись на то, что из-за большого числа запросов временно приостановили комментарии с аналитикой. В своем telegram-канале Avialasales несколько последних постов посвятил релокации и оформлению загранпаспорта в другой стране.

Turkish Airlines пообещала увеличить количество рейсов из Пулково в Стамбул до 21 в неделю, но только с 6 марта.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

