Turkish Airlines увеличит количество рейсов из Пулково в Стамбул

Авиакомпания Turkish Airlines увеличит число рейсов из Петербурга в Стамбул. Как сообщил 3 марта оператор аэропорта Пулково компания «Воздушные ворота Северной столицы», с 6 марта 2022 года добавится один ежедневный рейс в Стамбул. Количество рейсов перевозчика в день вырастет до трех, в неделю — до 21.



Новый рейс будет вылетать из Стамбула — в 02:00, прилетать в Пулково — в 05:50 следующего дня. Обратный рейс из Петербурга запланирован на 07:20, прибытие в аэропорт Стамбула — в 11:15.

Авиакомпания Pegasus Airlines выполнит дополнительный рейс между Петербургом и Стамбулом (аэропорт им. Сабихи Гекчен). Вылет из Стамбула — 5 марта в 22:30, прибытие в Пулково — в 02:40 следующего дня. Обратный рейс состоится 6 марта. Отправление из Пулково — в 7:25. Время для каждого аэропорта указано местное.