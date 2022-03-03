FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -2
103.25р114.55р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Turkish Airlines увеличит количество рейсов из Пулково в Стамбул

8
Печать

Авиакомпания Turkish Airlines увеличит число рейсов из Петербурга в Стамбул. Как сообщил 3 марта оператор аэропорта Пулково компания «Воздушные ворота Северной столицы», с 6 марта 2022 года добавится один ежедневный рейс в Стамбул. Количество рейсов перевозчика в день вырастет до трех, в неделю — до 21.

Новый рейс будет вылетать из Стамбула — в 02:00, прилетать в Пулково — в 05:50 следующего дня. Обратный рейс из Петербурга запланирован на 07:20, прибытие в аэропорт Стамбула — в 11:15.

Авиакомпания Pegasus Airlines выполнит дополнительный рейс между Петербургом и Стамбулом (аэропорт им. Сабихи Гекчен). Вылет из Стамбула — 5 марта в 22:30, прибытие в Пулково — в 02:40 следующего дня. Обратный рейс состоится 6 марта. Отправление из Пулково — в 7:25. Время для каждого аэропорта указано местное.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

Gudd-Head
>> рейс будет вылетать из Стамбула — в 02:00, прилетать в Пулково — в 05:50 следующего дня

Почти 28 часов лёту. Круто о_О
идиот
ай, молодцы. нато натой, а бизнес врозь)
Kit.
Организует гуманитарный коридор.
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний