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Первый с начала пандемии «Аллегро‎» тронулся «обыденно». Пассажиров немного, от них требуют ПЦР-тест

Первый после долгого перерыва скоростной поезд «Аллегро‎» отправился из Хельсинки в воскресенье в 6:17.

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«Пока все идет довольно обыденно. Финнам интересно, как будет происходить контроль на российской границе», — поделилась впечатлениями с «Фонтанкой» 12 декабря журналист Арья Паананен, которая была среди пассажиров.

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По словам Паананен, из нововведений была анкета Роспотребнадзора на русском, английском и финском языках. От иностранцев требует предоставить данные ПЦР-теста.

«Важно, что тест нужно сделать за 48 часов, а не 72. Еще не все об этом знают», — отметила журналистка.

Фото: Арья Паананен
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Газета Ilta-Sanomat указывает, что билеты на первый «Аллегро‎» купили всего около 40 человек. Перед посадкой у всех пассажиров измерили температуру.

В финской железнодорожной компании VR рассказали «Фонтанке», что во время пандемии поезда хранились на складе Илмала в Хельсинки и проходили техническое обслуживание, поэтому они готовы к рейсу.

«Аллегро» не ходил с марта 2020 года, поэтому, конечно, потеря клиентов и, как следствие, потеря доходов от продажи билетов были значительными», — заявила пресс-секретарь Яна Виистеря.

В VR добавили, что до 30 января состав будет выполнять по два рейса из Петербурга и финской столицы. Утренний «Аллегро‎» будет ходить в 6:17 из Хельсинки и в 6:40 из Северной столицы. Вечернее сообщение запланировано на 14:57 и 15:30.

Запуск железнодорожного сообщения не означает автоматического открытия границы для российских туристов. В посольстве уточнили, что у некоторых категорий россиян все же есть возможность приехать в Финляндию на поезде.

Фото: Арья Паананен

Оперштаб РФ разрешил «Аллегро» курсировать между Петербургом и Хельсинки с 12 декабря. В финской железнодорожной компании VR «Фонтанке» еще в сентябре рассказали о существовании предварительного плана возобновления железнодорожного сообщения между двумя странами, однако все упиралось в закрытую станцию Вайниккала. Власти Суоми настаивали, что открытие пункта пропуска станет нагрузкой на систему здравоохранения. Однако сегодня, 14 октября, МВД сообщило об открытии Вайниккалы с 18 октября.

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Комментарии (13)

VKuser424431321
Дурачьё. Взаимное признание вакцин. И все будут рады.
Kent_5e4ce28898395
Я щетаю, на финбане надо открыть пункт продажи недвижки в Финке, а в Хельсинки пункт ее выкупа с небольшим дисконтом. Владельцам финской недвиги как известно выезд разрешен.
Милая +
Прививка европейски одобренной вакциной, а не Спутником, открывает возможность путешествия на поезде "Аллегро", но это невозможно по политическим причинам взаимного непризнания вакцин.
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