Первый с начала пандемии «Аллегро‎» тронулся «обыденно». Пассажиров немного, от них требуют ПЦР-тест

«Пока все идет довольно обыденно. Финнам интересно, как будет происходить контроль на российской границе», — поделилась впечатлениями с «Фонтанкой» 12 декабря журналист Арья Паананен, которая была среди пассажиров.

«Важно, что тест нужно сделать за 48 часов, а не 72. Еще не все об этом знают», — отметила журналистка.

По словам Паананен, из нововведений была анкета Роспотребнадзора на русском, английском и финском языках. От иностранцев требует предоставить данные ПЦР-теста.

Газета Ilta-Sanomat указывает, что билеты на первый «Аллегро‎» купили всего около 40 человек. Перед посадкой у всех пассажиров измерили температуру.

В финской железнодорожной компании VR рассказали «Фонтанке», что во время пандемии поезда хранились на складе Илмала в Хельсинки и проходили техническое обслуживание, поэтому они готовы к рейсу.



«Аллегро» не ходил с марта 2020 года, поэтому, конечно, потеря клиентов и, как следствие, потеря доходов от продажи билетов были значительными», — заявила пресс-секретарь Яна Виистеря.



В VR добавили, что до 30 января состав будет выполнять по два рейса из Петербурга и финской столицы. Утренний «Аллегро‎» будет ходить в 6:17 из Хельсинки и в 6:40 из Северной столицы. Вечернее сообщение запланировано на 14:57 и 15:30.



Запуск железнодорожного сообщения не означает автоматического открытия границы для российских туристов. В посольстве уточнили, что у некоторых категорий россиян все же есть возможность приехать в Финляндию на поезде.

