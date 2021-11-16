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Финляндия и Россия согласовали запуск «Аллегро» по маршруту Петербург — Хельсинки

Поезд «Аллегро» запустят 12 декабря «с учетом неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований».

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«Решено возобновить на взаимной основе пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией — две пары поездов в сутки по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки», — цитирует заявление оперштаба по борьбе с COVID-19 РИА Новости 14 ноября.

Датой запуска выбрано 12 декабря. Финская железнодорожная компания ранее называла сроки «до рождественского сезона».

Поезда будут курсировать «с учетом неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований».

Ранее в VR «Фонтанке» рассказали о существовании предварительного плана возобновления железнодорожного сообщения между двумя странами, однако всё упиралось в закрытую станцию Вайниккала. Власти Суоми настаивали, что открытие пункта пропуска станет нагрузкой на систему здравоохранения. Однако 14 октября МВД сообщило об открытии Вайниккалы с 18 октября.

Ранее планировалось запустить высокоскоростной поезд к чемпионату Европы по футболу. «Аллегро» даже заметили на Финляндском вокзале. Однако планам не дано было сбыться. Курсирующие между Хельсинки и Петербургом «Аллегро» отменили в середине марта 2020-го из-за коронавируса.

Финляндия продолжает продлевать ограничения для российских туристов. При этом категории граждан РФ, кого финны пускают на свою территорию постоянно расширяется. Так, летом границу разрешили пресекать родственникам граждан Суоми, а также владельцам финских дач. Правила выдачи «шенгена» были изменены в середине сентября. Тогда добавили две новые группы: это собирающиеся в бизнес-командировку и обладатели многократной шенгенской визы с истекшим сроком годности, выданной Суоми на срок не менее 2 лет. Финская сторона всячески подчеркивает, что получение «шенгена» не гарантирует попадания в соседнюю страну. Генеральный консул Финляндии в Санкт-Петербурге Саннамaариа Ванамо заявила, что после пандемии россиянам будут выдавать много долгосрочных виз.

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Комментарии (5)

hedgehog_
на территории рассиянии не принимаются обколотые неспутнегом вродебы, а в заграницах обколотые спутнегом не считаются обколотыми.
для кого поезд?
265056402
80% вакцинированных в финляндии набирается ну очень медленно, так что аллегро не для туристов
alexadmin
Кстати, с сентября финны начали оформлять визы. Кто знает, что там происходит и дают ли на 5 лет?
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