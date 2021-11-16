Финляндия и Россия согласовали запуск «Аллегро» по маршруту Петербург — Хельсинки

«Решено возобновить на взаимной основе пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией — две пары поездов в сутки по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки», — цитирует заявление оперштаба по борьбе с COVID-19 РИА Новости 14 ноября.



Датой запуска выбрано 12 декабря. Финская железнодорожная компания ранее называла сроки «до рождественского сезона».



Поезда будут курсировать «с учетом неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований».



Ранее в VR «Фонтанке» рассказали о существовании предварительного плана возобновления железнодорожного сообщения между двумя странами, однако всё упиралось в закрытую станцию Вайниккала. Власти Суоми настаивали, что открытие пункта пропуска станет нагрузкой на систему здравоохранения. Однако 14 октября МВД сообщило об открытии Вайниккалы с 18 октября.

