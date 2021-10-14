«Фонтанка» узнала, когда и для кого запустят первый «Аллегро». Ждать осталось недолго

«Данный план заключается в том, чтобы начать [движение «Аллегро»] к рождественскому сезону», — сообщил 14 октября пресс-секретарь VR Тату Туоминен.



По его словам, запуск поезда в данный момент должен быть согласован с РЖД. После того как на руках будет подтверждённый совместный план, Финские железные дороги пообещали рассказать подробно об условиях перемещения в эпоху пандемии.



Глава отдела коммуникаций пограничной службы Суоми Киммо Ахвонен, в свою очередь, уточнил «Фонтанке», что на «Аллегро» будут распространяться те же правила, что и на другие поездки между РФ и Суоми. «На практике это [открытие КПП «Вайниккала»] означает, что пассажирские перевозки поездом через границу возможны», — резюмировал представитель ведомства.

