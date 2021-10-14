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«Фонтанка» узнала, когда и для кого запустят первый «Аллегро». Ждать осталось недолго

Стало известно, когда между Петербургом и Хельсинки снова начнет курсировать «Аллегро»

Финская железнодорожная компания VR и пограничная служба Суоми рассказали «Фонтанке» о планах по запуску скоростного поезда между Петербургом и Хельсинки.

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«Данный план заключается в том, чтобы начать [движение «Аллегро»] к рождественскому сезону», — сообщил 14 октября пресс-секретарь VR Тату Туоминен.

По его словам, запуск поезда в данный момент должен быть согласован с РЖД. После того как на руках будет подтверждённый совместный план, Финские железные дороги пообещали рассказать подробно об условиях перемещения в эпоху пандемии.

Глава отдела коммуникаций пограничной службы Суоми Киммо Ахвонен, в свою очередь, уточнил «Фонтанке», что на «Аллегро» будут распространяться те же правила, что и на другие поездки между РФ и Суоми. «На практике это [открытие КПП «Вайниккала»] означает, что пассажирские перевозки поездом через границу возможны», — резюмировал представитель ведомства.

Ранее в VR «Фонтанке» рассказали о существовании предварительного плана возобновления железнодорожного сообщения между двумя странами, однако все упиралось в закрытую станцию Вайниккала. Власти Суоми настаивали, что открытие пункта пропуска станет нагрузкой на систему здравоохранения. Однако сегодня, 14 октября, МВД сообщило об открытии «Вайниккалы» с 18 октября.

Ранее планировалось запустить высокоскоростной поезд к чемпионату Европы по футболу. «Аллегро» даже заметили на Финляндском вокзале. Однако планам не дано было сбыться. Курсирующие между Хельсинки и Петербургом «Аллегро» отменили в середине марта 2020-го из-за коронавируса.

Финляндия продлила ограничения для российских туристов до 7 ноября. Категории граждан РФ, которых финны пускают на свою территорию, постоянно расширяются. Так, летом границу разрешили пересекать родственникам граждан Суоми, а также владельцам финских дач. Правила выдачи «шенгена» были также изменены в середине сентября. Тогда добавили две новые группы: это собирающиеся в бизнес-командировку и обладатели многократной шенгенской визы с истекшим сроком годности, выданной Суоми на срок не менее двух лет. Финская сторона всячески подчеркивает, что получение «шенгена» не гарантирует попадания в соседнюю страну. Генеральный консул Финляндии в Санкт-Петербурге Саннамaариа Ванамо заявила, что после пандемии россиянам будут выдавать много долгосрочных виз.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

SERGEY111
Финны и будут кататься , нашим чтобы поехать нужно соблюсти кучу условий .
hedgehog_
не уточняют к рождеству какого года. дьявол в деталях
VKuser199962806
Да пошли они . То можно, то нельзя. У меня уже 2х летняя виза закончилась. И открывать не буду, пока нормально границу не откроют.
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