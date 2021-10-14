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Пока нельзя. Финляндия продлила ограничения для российских туристов

Финляндия продлила ограничения на въезд туристов из России до 7 ноября

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Правительство Финляндии приняло решение продлить введенные из-за коронавируса правила на границе с Россией.

«Ограничения на въезд на внешних границах будут продлены до 7 ноября», — сообщается 14 октября на сайте МВД республики.

Власти Суоми регулярно продлевают ограничения для россиян. Последний раз их пересматривали 7 октября.

При этом финские власти сегодня приняли решение открыть железнодорожный пункт пропуска «Вайниккала», из-за закрытия которого «Аллегро» не мог курсировать между Хельсинки и Петербургом.

Перечень категорий граждан РФ, которых финны пускают на свою территорию, постоянно расширяется. Так, летом границу разрешили пересекать родственникам граждан Суоми, а также владельцам финских дач. Правила выдачи «шенгена» были также изменены в середине сентября. Тогда добавили две новые группы: это собирающиеся в бизнес-командировку и обладатели многократной шенгенской визы с истекшим сроком годности, выданной Суоми на срок не менее двух лет. Финская сторона всячески подчеркивает, что получение «шенгена» не гарантирует попадания в соседнюю страну. Генеральный консул Финляндии в Санкт-Петербурге Саннамaариа Ванамо заявила, что после пандемии россиянам будут выдавать много долгосрочных виз.

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Комментарии (6)

тов
Пока всю недвижимость за корейки не распродадите, въезжать не разрешим.
sakorol
А Аллегро» скоро поедет
angel of death
Вы главное людям 5-ти летние визы выдайте, а мы уж сами как-нить к вам проберёмся - бродом, вплавь, на парашюте... А то коллизия получается - выехать отсюда, где всё сгнило, мы можем, а въехать туда, где хочется пожить хоть чуть-чуть, мы не можем....
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