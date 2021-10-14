Пока нельзя. Финляндия продлила ограничения для российских туристов

Правительство Финляндии приняло решение продлить введенные из-за коронавируса правила на границе с Россией.
«Ограничения на въезд на внешних границах будут продлены до 7 ноября», — сообщается 14 октября на сайте МВД республики.
Власти Суоми регулярно продлевают ограничения для россиян. Последний раз их пересматривали 7 октября.
При этом финские власти сегодня приняли решение открыть железнодорожный пункт пропуска «Вайниккала», из-за закрытия которого «Аллегро» не мог курсировать между Хельсинки и Петербургом.