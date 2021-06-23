Генконсул Финляндии заявил «Фонтанке», что российские владельцы дач могут взять с собой родственников

Генеральный консул Финляндии подтвердила «Фонтанке» правила въезда в Суоми для российских владельцев недвижимости и их семей.



«Лицо, владеющее квартирой или коттеджем в Финляндии, может попасть в Суоми. Члены семьи владельца недвижимости, к которым относятся супруга и несовершеннолетний ребенок, также могут въехать в страну», — рассказала 23 июня Саннамaариа Ванамо.

Генконсул также напомнила, что Финляндия существенно облегчила правила въезда для тех, у кого есть родственники в республике. Дальнейшее расширение категорий, которые смогут приезжать в страну, будет зависеть от ситуации с коронавирусом. Решение об открытии границ в Суоми принимает аппарат премьер-министра, а пограничная служба обеспечивает контроль его осуществления, подчеркнула Ванамо.