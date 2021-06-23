Генконсул Финляндии заявил «Фонтанке», что российские владельцы дач могут взять с собой родственников

Генеральный консул Финляндии подтвердила «Фонтанке» правила въезда в Суоми для российских владельцев недвижимости и их семей.
«Лицо, владеющее квартирой или коттеджем в Финляндии, может попасть в Суоми. Члены семьи владельца недвижимости, к которым относятся супруга и несовершеннолетний ребенок, также могут въехать в страну», — рассказала 23 июня Саннамaариа Ванамо.
Генконсул также напомнила, что Финляндия существенно облегчила правила въезда для тех, у кого есть родственники в республике. Дальнейшее расширение категорий, которые смогут приезжать в страну, будет зависеть от ситуации с коронавирусом. Решение об открытии границ в Суоми принимает аппарат премьер-министра, а пограничная служба обеспечивает контроль его осуществления, подчеркнула Ванамо.
Власти Суоми еще в конце сентября прошлого года обрадовали российских владельцев финских дач и пообещали пропустить их через границы в случае серьезной надобности. Однако петербуржцы этого сделать так и не смогли — на российской границе им заявили, что «выезд в связи с наличием недвижимости в Финляндии не предусмотрен». Тем не менее россияне окольными путями все-таки навещали свои коттеджи.
Правительство РФ в мае разрешило владельцам заграничной недвижимости выезжать из России. Финляндия в ответ сразу не стала смягчать правила, однако в июне ограничения для владельцев финской недвижимости были сняты — веская причина для въезда в республику им больше не требуется.