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Генконсул Финляндии заявил «Фонтанке», что российские владельцы дач могут взять с собой родственников

Генеральный консул Финляндии подтвердила «Фонтанке» правила въезда в Суоми для российских владельцев недвижимости и их семей.

«Лицо, владеющее квартирой или коттеджем в Финляндии, может попасть в Суоми. Члены семьи владельца недвижимости, к которым относятся супруга и несовершеннолетний ребенок, также могут въехать в страну», — рассказала 23 июня Саннамaариа Ванамо.

Генконсул также напомнила, что Финляндия существенно облегчила правила въезда для тех, у кого есть родственники в республике. Дальнейшее расширение категорий, которые смогут приезжать в страну, будет зависеть от ситуации с коронавирусом. Решение об открытии границ в Суоми принимает аппарат премьер-министра, а пограничная служба обеспечивает контроль его осуществления, подчеркнула Ванамо.

Власти Суоми еще в конце сентября прошлого года обрадовали российских владельцев финских дач и пообещали пропустить их через границы в случае серьезной надобности. Однако петербуржцы этого сделать так и не смогли — на российской границе им заявили, что «выезд в связи с наличием недвижимости в Финляндии не предусмотрен». Тем не менее россияне окольными путями все-таки навещали свои коттеджи.

Правительство РФ в мае разрешило владельцам заграничной недвижимости выезжать из России. Финляндия в ответ сразу не стала смягчать правила, однако в июне ограничения для владельцев финской недвижимости были сняты — веская причина для въезда в республику им больше не требуется.

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Комментарии (6)

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Ещё бы консул понимал, что такое родственники. Я как сын женщины почтенного возраста (которая не в состоянии в одиночку проехать на авто Питер-Савонлинна) не могу попасть в НАШ коттедж. Он НАШ семейный! А то, на кого он оформлен это всего лишь формальность.
Бред! Такой-же бред, как и с российской стороны с сухопутными границами.
dedmoroz_5e4d8827384c2
— Так сколько вы водки оставили на сопредельной территории?
— Шестнадцать... коробок...
— Сколько?!
— Точнее уже пятнадцать...
— Так это ж будет...
— Огого...
— Так бы сразу и сказали, а то — оставили маленько! Точнее место можешь показать?
— Могу.
— Место здесь глухое, тут лучше на лодке подойти, на подводной.
— На «Малютке».
— А ты откуда знаешь? Это ж государственная тайна!
— Так в прошлом году ходили на острова за ягодами на ней! (c)
264522251
Финны молодцы в итоге! Только погранцы по Распоряжению от 18 мая 2021 выпускают из России владельца недвиги из документов на нее, а жену и детей не выпускают. Пора Фонтанке подключать иннициативную группу из 42 дачников, которые образумили Финнов. Осталось немного дорешать:)
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